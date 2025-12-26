İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava ve topçu saldırısı düzenledi
İsrail, Gazze Şeridi’nde ateşkese rağmen işgal ettiği bölgelerde hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.
Gazze
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, kuzeydeki Gazze kenti ile güneydeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerini hedef aldı.
İsrail savaş uçakları, topçu atışlarıyla eş zamanlı Han Yunus’un doğu bölgelerine hava saldırıları düzenlerken, patlama sesleri ve İsrail askeri araçlarından aralıklı silah sesleri duyuldu.
Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahallelerinde de İsrail hava saldırıları gerçekleştirdi.
İsrail, Gazze Şeridi’nin geniş kesimlerinde kontrolünü sürdürerek bölgenin yaklaşık yüzde 60’ını işgale devam ediyor.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.
İsrail, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.
Trump'ın planına göre, ikinci aşamada Gazze'nin inşası, Barış Kurulu ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün oluşturulması ve Gazze'nin yönetiminin ortaya çıkması öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.