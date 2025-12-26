Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni”nde konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da yapımı tamamlanan projelere ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze Şeridi’nde 500 hafız için icazet töreni düzenlendi

Gazze Şeridi’nde İsrail’in iki yıl süren saldırılarına ve yıkıma rağmen hafızlık eğitimini tamamlayan 500 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

Esat Fırat, Hosni Nedim  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Gazze Şeridi’nde 500 hafız için icazet töreni düzenlendi Fotoğraf: Saeed M. M. T. Jaras/AA

Gazze

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı'nda düzenlenen törene erkek ve kadınlardan oluşan 500 Kur’an hafızı katıldı.

Eyadi El-Hayr Vakfı ve Kuveyt Alya Hayır Vakfı iş birliğiyle düzenlenen tören, "Gazze Kur’an hafızlarıyla çiçek açıyor" sloganıyla gerçekleştirildi.

Tekbir ve Kelime-i Tevhid nidaları eşliğinde kamp sokaklarında yürüyen hafızlar Kur’an nüshaları, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdı. Aileler ise alkış ve dualarla hafızlara eşlik etti. Bombardıman izleri ve enkaz yığınlarıyla dolu sokaklara bir günlüğüne de olsa sevinç ve umut hakim oldu.

Şati Mülteci Kampı Acil Durum Komitesi tarafından organize edilen törende, ağır yaşam koşullarına rağmen Filistinli öğrencilerin Kuran-ı Kerim'i ezberlemek için gösterdiği azim ve kararlılık vurgulandı.

Törene katılan hafızlardan İbtisam Ebu Huveydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş sürecinde ezber yapmanın son derece zor olduğunu ancak vazgeçmediğini söyledi.

Ebu Huveydi, "Bombardıman altında iki yıl boyunca aralıksız ezber yapmaya devam etmek kolay değildi. Ancak Kur’an, bize güç ve metanet verdi." dedi.

Hafızlardan birinin annesi olan Muşira Ebu Vatfe, tekerlekli sandalyeyle katıldığı törende duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Yoksulluk ve abluka, çocuklarımızı Kur’an’dan uzaklaştıramadı. Sokakların hafızlarla dolu olduğunu görmek hepimizin moralini yükseltti."

Etkinliğin sonunda, törene katılan hafızlara teşekkür belgeleri ve sembolik hediyeler takdim edildi.

Organizatörler, bu tür faaliyetlerin, Gazze halkının karşı karşıya kaldığı ağır koşullara rağmen dini ve ahlaki değerleri korumayı amaçlayan toplumsal girişimlerin bir parçası olduğunu vurguladı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında 835’ten fazla cami tamamen yıkılırken, 180’den fazla cami ise kısmen hasar gördü.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi’ne göre, ateşkesin ilan edilmesine rağmen İsrail ihlallerini sürdürerek yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu.

