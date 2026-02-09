İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde hava saldırıları ve yıkımlarını sürdürüyor
İsrail ordusu, ateşkese rağmen sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus ile kuzeyde Gazze kentinin doğusundaki bölgeleri hedef alarak Filistinlilerin yaşadığı binalara hava saldırıları düzenledi ve yıkımlar gerçekleştirdi.
Gazze/Kudüs
Saldırıların, yürürlükteki ateşkes anlaşmasının ihlallerinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.
Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Han Yunus’un doğusunda İsrail kontrolündeki bölgelerde bir dizi hava saldırısı düzenlendiğini ve İsrail askeri araçlarından yoğun ateş açıldığını aktardı.
Gazze kentinde ise İsrail ordusunun, şehrin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nin doğusunda bulunan kontrol bölgelerinde topçu bombardımanı eşliğinde konutlar ve çeşitli tesislerde ağır yıkımlar gerçekleştirdiği bildirildi.
İsrail araçları ve helikopterlerinin, Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi’nin doğusuna yoğun ateş açtığı, savaş gemilerinin de kıyı şeridine doğru top ve makineli tüfek atışları yaptığı kaydedildi.
Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, dün akşam "Üçgen" bölgesi ile Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi’nde, Salahaddin Caddesi’nin doğusundaki Siyam Caddesi’nin sonunda bazı İsrail askeri araçlarının "Sarı Hat"ın ötesine sınırlı bir ilerleme kaydettiğini bildirmişti.
Olayda biri çocuk iki Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.
"Sarı Hat", İsrail ordusunun konuşlandığı ve Gazze Şeridi’nin doğu topraklarının yaklaşık yüzde 53’ünü kapsayan bölgeleri, Filistinlilerin hareket edebildiği batı kesimlerinden ayıran hat olarak biliniyor.
Filistin ve uluslararası kaynaklarda, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana, İsrail ordusunun yüzlerce ihlalde bulunduğu, bu süreçte 576 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 1543 kişinin yaralandığı ifade ediliyor.
Anlaşmanın, İsrail’in 8 Ekim 2013’te başlattığı ve on binlerce Filistinlinin ölümüne, yüz binlercesinin yaralanmasına yol açan iki yıllık savaşı sona erdirdiği; ayrıca sivil altyapının büyük bölümünde ağır yıkıma neden olduğu ve Birleşmiş Milletler’e göre yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesaplandığı belirtiliyor.
İsrail, Refah'ta mahsur kalan Filistinlilerden 4'ünü daha öldürdüğünü açıkladı
Ordudan yapılan açıklamada, 4 Filistinlinin Refah'taki tünellerden çıktığı iddia edildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Doğu Refah’ta teröristlerin imhasına devam ediliyor. İsrail kuvvetleri, bölgedeki yeraltı tünel ağından çıkan dört teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerini kullandı.
Doğu Refah’taki bir tünel girişinden çıkan 4 kişinin İsrail güçlerine ateş açtığı iddia edilen açıklamada, askerlerin karşılık vermesi sonucu 4 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.
İsrail ordusunun, bölgede kalan kişileri bulmak amacıyla operasyonların sürdüğü, Güney Komutanlığı’na bağlı birliklerin ateşkes anlaşmasına uygun şekilde bölgede konuşlandırıldığı ve "acil tehditleri ortadan kaldırmak" için harekete geçmeye devam edeceğini savunuldu.
Refah'ta mahsur kalan Filistinliler
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çok sayıda Filistinli, 10 Ekim'de devreye giren ateşkes sonrasında mahsur kalmış ve İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin bölgeden çıkışına, arabulucu ülkelerin çabalarına rağmen, izin vermemişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayı ortasında ateşkesin ikinci aşamasının başladığını duyurmasına rağmen, tünellerde mahsur kalanlar dahil Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin sorunlar çözüme kavuşmadı.
İsrail ordusu, Refah'ta bir tünelde mahsur kaldığını iddia ettiği Hamas mensuplarını hedef aldığını iddia ediyor.
İsrail basınına göre Refah'ın doğusundaki bir tünelde yaklaşık 200 Hamas mensubu mahsur kalmış durumda.
Tel Aviv yönetimi ise Hamas ve ateşkese arabulucu ülkelerin söz konusu Hamas mensuplarının Gazze'deki diğer bölgelere geçişine izin vermesi yönündeki taleplerine yanıt vermedi.