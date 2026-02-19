Yunanistan'da bazı askerler, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmak istemediklerini açıkladı
Yunanistan ordusundan bazı askerler, Filistin halkına karşı işlenen suçlara ortak olmamak için Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmak istemediklerini duyurdu.
Gümülcine
Yunanistan ordusunun farklı birliklerinde görev yapan subay, onbaşı ve erlerden oluşan askerler, kaleme aldıkları mektupları "902.gr" adlı internet sitesinde yayımladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Askerler, Yunanistan'ın Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kapsamında Gazze Şeridi'ne asker göndermesine karşı çıktıklarını belirtti.
Görevlerinin ülkenin sınırlarını korumak olduğunu hatırlatan askerler, Yunan askerlerinin ülke sınırları dışında askeri operasyonlara katılmaması gerektiğini vurguladı.
Askerler, Yunan askeri personelinin Gazze'ye gönderilmesinin ülkeyi Filistin halkına karşı işlenen suçlara ortak konuma getirebileceğini kaydetti.
Ülkenin uluslararası askeri misyonlara dahil edilmesinin askerlerin güvenliği açısından risk oluşturabileceği ifade edilen mektuplarda, Yunanistan'ın bölgesel çatışmaların parçası haline getirilmemesi gerektiği görüşü dile getirildi.
Bazı askerler de ülkedeki ABD ve NATO üslerinin kapatılmasını ve Yunanistan'ın NATO ile Avrupa Birliği'nin askeri planlarından ayrılmasını istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.