Dolar
43.63
Euro
52.02
Altın
5,046.84
ETH/USDT
2,020.30
BTC/USDT
69,200.00
BIST 100
13,865.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu Gazze'nin güney ve kuzeyinde geniş çaplı yıkımlar gerçekleştiriyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile kuzeyindeki Gazze kentinde işgal altında tuttuğu bölgelerde Filistinlilere ait konutlara yönelik geniş çaplı yıkım operasyonları gerçekleştiriyor.

Ramzi Mahmud, Çağrı Koşak  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
İsrail ordusu Gazze'nin güney ve kuzeyinde geniş çaplı yıkımlar gerçekleştiriyor

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda kontrolü altında bulunan bölgelerde büyük ölçekli yıkımlar yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze kentinin işgal altındaki bölgelerinde de yıkımlarını sürdüren İsrail ordusunun, "quadcopter" tipi insansız hava araçlarıyla Cibaliya bölgesinde Filistinlilere ait yıkılmak üzere olan evlerin üzerine patlayıcı bıraktığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin Refah ve Han Yunus sahiline ateş açtığı, Han Yunus'ta konuşlanmış askeri araçlardan da Filistinlilere ateş edildiği belirtildi.

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı bina kendiliğinden yıkıldı
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Bursa'nın ekim ayında susuz kalan barajları yağışlarla dolmaya başladı
Adalet Bakanı Tunç'tan "yeni anayasa" açıklaması
Türkiye'nin 70 köyünde 10 veya daha az kişi yaşıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail ordusu Gazze'nin güney ve kuzeyinde geniş çaplı yıkımlar gerçekleştiriyor

İsrail ordusu Gazze'nin güney ve kuzeyinde geniş çaplı yıkımlar gerçekleştiriyor

Tedavi olmak için Mısır'a geçen Filistinlilerin Gazze'ye dönüşü sürüyor

İran'a askeri müdahale İsrail'in dayatması mı?

Gazze'de imkansızlıklara rağmen çadır kentte boks öğrenen kızlar şampiyonluk hedefliyor

Gazze'de imkansızlıklara rağmen çadır kentte boks öğrenen kızlar şampiyonluk hedefliyor
İsviçreli avukatlar, ülkelerini ve Bakan Cassis'i Gazze'deki soykırıma yeteri kadar tepki vermemekle suçluyor

İsviçreli avukatlar, ülkelerini ve Bakan Cassis'i Gazze'deki soykırıma yeteri kadar tepki vermemekle suçluyor
ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına karşı çıktığı iddia edildi

ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına karşı çıktığı iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet