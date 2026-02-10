Dolar
logo
Dünya

Belçika, İsrail'in Batı Şeria'daki "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artırma kararını kınadı

Belçika, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararını kınadı.

10.02.2026
Belçika, İsrail'in Batı Şeria'daki "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artırma kararını kınadı

Brüksel

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, İsrail'in faaliyetlerine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

İsrail'in söz konusu kararlarının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler'in 2234 sayılı kararına aykırı olduğunun altını çizen Prevot, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da kontrolü artırma kararlarını kınıyorum." ifadesini kullandı.

Prevot, barışın sadece birbirine ve hukuka saygıyla sağlanacağının altını çizdi.

İsrail güvenlik kabinesi, Batı Şeria'nın ilhakının önünü açacak bir dizi kararı onayladı

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria, tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ve İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ile tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere üçe ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

İsrail güvenlik kabinesinin, 8 Şubat'ta, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre bazı kararlar, El Halil'deki mevcut düzenlemeleri de etkiliyor.

Buna göre, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresindeki planlama ile inşaat yetkilerinin, 1997 El Halil Anlaşması'na aykırı şekilde belediyeden alınarak İsrail Sivil İdaresine bağlı kurumlara devredilmesi kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ederken İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.

