Bazı illerde kar yağışı etkili oluyor
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 161 yerleşim yerine, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de de 420 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Bayburt ve Gümüşhane'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Ankara
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 101 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sis ve kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği Erciş ilçesinde belediye ekipleri kar temizleme çalışması yürüttü.
Sahilde de karla kaplanan alanlar güzel görüntüler oluşturdu.
📍 Ağrı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 10, 2026
📍 Bayburt
📍 Van
📍 Erzurum
📍 Kars
Muş
Kentte dün yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan dolayı 20 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.
Yolları en kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirten Yentür, ekiplerin sahada çalıştığını ve vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çabanın gösterildiğini ifade etti.
Varto ilçesinde de ekipler, Başkent köyü grup yolunda karla mücadele çalışması yürüttü.
Bitlis
Kentte kar nedeniyle 40 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Kurtkan, ulaşımın aksamaması için köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.
Bayburt
Bayburt, gece saatlerinde başlayan yağışla yeniden beyaza büründü.
Kar nedeniyle ağaçlar, binaların çatıları ve yollar karla kaplandı.
Belediye ekipleri, kaldırımlarda temizlik çalışması başlatırken vatandaşlar da ara sokaklar ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.
İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarının ulaşıma kapanmaması için iş makineleriyle karla mücadeleye devam ediyor.
Gümüşhane
Gümüşhane'de kar nedeniyle 32 köye ulaşım sağlanamıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şiran'da 18, Kelkit'te 13 ve Torul ilçesinde 1 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.
Erzurum
Erzurum'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kar nedeniyle 312 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 15, Ardahan'da 19, Ağrı'da 45 ve Tunceli'de 29 köy yolu ulaşıma kapandı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 15, Ardahan'da 19, Ağrı'da 45 ve Tunceli'de 29 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.