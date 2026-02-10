Avustralya'da İsrail Cumhurbaşkanı'nı protesto eden 9 kişi yargılanacak
Avustralya'da, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyareti nedeniyle düzenlenen protestolarda gözaltına alınanlardan 9 kişi hakkında dava açıldı.
ABC News'ün haberine göre, Herzog, Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 15 kişinin öldüğü saldırının kurbanlarını anmak amacıyla düzenlediği resmi ziyaret kapsamında kente geldi.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti, ülke genelinde protestolara neden oldu.
Sydney'de toplanan yaklaşık 6 bin göstericinin Belediye Binası'na yürümek istemesi üzerine çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 9 kişi hakkında dava açıldığı ve "polise saldırma ve engel olma ile talimatlara uymayı reddetme" gibi suçlardan yargılanacakları belirtildi.
Avustralya polisi, göstericilere sert müdahaleyi savundu
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde NSW Polisinin Sydney'deki göstericilere müdahalesi tartışma konusu olurken, yetkililer polisin tutumunu savundu.
NSW Polisi Komiser Yardımcısı Peter McKenna, Sydney Belediye Binası çevresinde protestoculara yönelik sert müdahaleyi gösteren görüntülerin yayılmasının ardından polisin şiddet uyguladığını reddetti.
McKenna, polis memurlarının "tehdit edildiğini, itilip kakıldığını ve saldırıya uğradığını" öne sürdü.
Polis memurlarıyla "gurur duyduğunu ve eylemlerini desteklediğini" belirten McKenna, "Polisin eylemlerinin kesinlikle haklı olduğunu düşünüyorum." dedi.
McKenna, "polis yetkililerinin güç kullanmadan önce uzun süre beklediğini ve göstericilerin polis için tehlikeli bir ortam oluşturduğunu" savundu.
Herzog'u protesto edenler polisin müdahalesine maruz kaldı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretine tepki gösteren yaklaşık 500 kişi, başkent Canberra'daki Garema Meydanı'nda bir araya gelmişti.
Aralarında Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü Fatima Payman'ın da bulunduğu göstericiler, kefiye giyerek Herzog'un ziyaretine tepki göstermişti.
Sydney kentinde de belediyenin önünde toplanan binlerce gösterici, bayraklar ve pankartlar taşıyarak Herzog'un ziyaretini protesto etmişti.
New South Wales (NSW) eyalet polisi, Sydney belediye binası önünde toplanan göstericilere sert müdahalede bulunmuştu.
Yeşiller Partisi Senatörü David Shoebridge, bir protestocunun, polisler tarafından defalarca yumruklandığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Avustralya Başbakanı Albanese: "(Herzog'u protesto) Avustralyalılar çatışmanın buraya getirilmesini istemiyor"
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ülkeye ziyareti sırasındaki protestolarda, polis ve göstericiler arasındaki arbede nedeniyle üzüldüğünü belirterek "Avustralyalılar çatışmanın buraya getirilmesini istemiyor." dedi.
Avustralya Başbakanlığının internet sitesinde, Albanese’in katıldığı bir radyo programında gündeme ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.
Ülkede 16 yaşın altındakilere yönelik 10 Aralık 2025’te yürürlüğe giren sosyal medya kullanımı yasağının başarısının beklentilerini aştığını belirten Albanese, ilk hafta 4,7 milyon farklı hesabın dondurulduğu veya kapatıldığını söyledi.
Albanese, genel olarak sosyal medya platformlarının işbirliği yaptığını ve sosyal medya yasağı uygulayan tek ülke olmadıklarını vurgulayarak “Biz öncülük ettik ancak diğerleri de takip ediyor ve bu da (yasağın) başarılı olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.
“Avustralyalılar, öldürmenin durmasını istiyor”
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, Sydney kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının kurbanlarını anmak için ülkeye gelmesine ilişkin konuşan Albanese, Orta Doğu konusunda farklı görüşler bulunduğunu ve kendilerinin de “eleştirel” olduğunu aktardı.
Albanese, insanların görüşlerini barışçıl ve uygun şekilde ifade edebilmesi gerektiğini, ziyaretin de Herzog’un ülkedeki Yahudileri desteklemesi için “önemli bir fırsat” olduğunu dile getirdi.
Avustralyalıların iki şey istediğini belirten Albanese, “Çatışmanın buraya getirilmesini istemiyorlar. İster İsrailliler ister Filistinliler olsun, öldürmenin durmasını istiyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.
Albanese, Herzog'un ziyareti nedeniyle ülkedeki protestolarda polisle yaşanan arbede nedeniyle üzüldüğünü belirterek, “İnsanlar görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade edebilmelidir.” dedi.
Albanese polisin, yürüyüş yapmak isteyenlerin belirli bir güzergahı izlemesi ve bunun barışçıl şekilde yapılması konusunda “çok net olduğunu” savundu.
Albanese, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti
Başbakan Anthony Albanese, Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 15 kişinin öldüğü saldırının kurbanlarını anmak amacıyla ülkeye davet etmişti.
Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in lideri Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.
Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığına, İçişleri Bakanlığına ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sunmuştu.
Avustralyalı yetkili Malik, polisin sert müdahalesi nedeniyle NSW eyaleti Başbakanı'nın özür dilemesini istedi
Avustralya'da hükümetin Müslüman karşıtlığıyla mücadele konusunda görevlendirdiği özel temsilci Aftab Malik, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyareti nedeniyle düzenlenen protestolarda polisin sert müdahalesi sonrası New South Wales (NSW) eyaleti Başbakanı Chris Minns'in Müslüman toplumundan özür dilemesi gerektiğini belirtti.
Malik, NSW polisinin Sydney'de namaz kılan Müslümanlar dahil göstericilere sert müdahalede bulunmasına ilişkin, SBS News'e açıklamada bulundu.
"Polisin sessiz, tehdit içermeyen ve barışçıl bir şekilde ibadet eden insanları dağıtmasını, yumruk atmasını ve yere fırlatmasını haklı çıkaracak hiçbir şey olmadığını" vurgulayan Malik, polisin yaşananların "kışkırtılmamış, gereksiz ve orantısız" olduğunu kabul etmek zorunda olduğunun altını çizdi.
Malik, bunun kabul edilmemesi halinde, Müslümanlar ile NSW polisi arasındaki ilişkilerin onarılamaz şekilde zarar göreceği yorumunda bulundu.
Malik ayrıca, polisin sert müdahalesi nedeniyle NSW eyaleti Başbakanı Minns'in Müslüman toplumundan özür dilemesi gerektiğini kaydetti.