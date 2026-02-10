Dolar
43.62
Euro
51.96
Altın
5,026.77
ETH/USDT
2,009.20
BTC/USDT
68,938.00
BIST 100
13,845.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına karşı çıktığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesine karşı olduğu öne sürüldü.

Zeynep Katre Oran  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına karşı çıktığı iddia edildi

Ankara

Axios muhabiri Barak Ravid, ABD merkezli X platformundaki paylaşımında, ismini açıklamadığı bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırarak, Trump'ın, Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmesine sıcak bakmadığını savundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ravid'in aktardığına göre, söz konusu yetkili, "İstikrarlı bir Batı Şeria, İsrail'in güvenliğini sağlar ve bu yönetimin bölgede barış hedefiyle uyumludur." ifadesini kullandı.

Daha önce de İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine karşı çıktığını dile getiren Trump, Ekim 2025'te İsrail Parlamentosu'ndaki ilhaka ilişkin oylama için "Batı Şeria konusunda endişelenmeyin, İsrail orada hiçbir şey yapmayacak." demişti.

İsrail güvenlik kabinesinin, Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı duyurulmuştu.

Alınan kararlar arasında Yahudi yerleşimcilerin doğrudan arazi satın almasının önündeki engellerin kaldırılması, İsrail'e Filistin yönetiminin sorumluluğundaki alanları türlü bahanelerle gasbetme "yetkisi" verilmesi, El Halil ve Beytüllahim'de Filistin yönetiminin yetkilerinin kısıtlanması yer almıştı.

Karar, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme yönünde attığı bir adım olduğu için tepki çekmişti.

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre, Batı Şeria; tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ile İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ve tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere 3'e ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün "güncel finans yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli yakalandı
Bakan Kurum'dan İzmir Ödemiş'teki orman yangınında evi yanan "Cavit amca"ya ilişkin paylaşım
Mersin'de sis bulutu dronla görüntülendi
Türkiye ve dünya gündemi
14 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 305 şüpheli yakalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Uydu görüntüleri, İran'daki İsfahan nükleer tesisinin girişlerinin toprakla kapatıldığını gösteriyor

Uydu görüntüleri, İran'daki İsfahan nükleer tesisinin girişlerinin toprakla kapatıldığını gösteriyor

ABD’de 50'den fazla STK, İç Güvenlik Bakanı Noem'in azlini istedi

ABD'de Demokrat liderler, ICE reformlarına ilişkin Cumhuriyetçilerin karşı teklifini yetersiz buldu

ABD'de mahkeme, 60 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünün kaldırılmasının önünü açtı

ABD'de mahkeme, 60 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünün kaldırılmasının önünü açtı
Trump, ABD'nin köprü anlaşmazlığı nedeniyle Kanada ile müzakerelere başlayacağını duyurdu

Trump, ABD'nin köprü anlaşmazlığı nedeniyle Kanada ile müzakerelere başlayacağını duyurdu
ABD'nin California eyaletinde federal kolluk kuvvetlerine yönelik maske yasağı durduruldu

ABD'nin California eyaletinde federal kolluk kuvvetlerine yönelik maske yasağı durduruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet