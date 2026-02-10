Dolar
Adalet Bakanı Tunç'tan "yeni anayasa" açıklaması

Adalet Bakanı Tunç, "Son 23 yılda sessiz devrim niteliğindeki reformlarla Anayasa'nın darbeci ruhunu büyük ölçüde zayıflatmış olsak da bunu ortadan kaldırmanın yolu, yeni ve demokratik bir anayasadan geçmektedir." dedi.

Abdullah Sarica  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Adalet Bakanı Tunç'tan "yeni anayasa" açıklaması

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında telefonla görüştüğü, kıyafeti nedeniyle hakarete uğrayan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in "Sivil anayasayı getirin de bizi bu tür haksızlıklardan kurtarın" sözlerinin, milletin ortak talebi ve beklentisini en yalın haliyle ortaya koyduğunu belirtti.

Güneş'in bu talebinde haklı olduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa, aziz milletimize karşı en önemli sorumluluğumuz ve borcumuzdur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 23 yılda sessiz devrim niteliğindeki reformlarla Anayasa'nın darbeci ve vesayetçi ruhunu büyük ölçüde zayıflatmış olsak da bunu kalıcı biçimde ortadan kaldırmanın yolu, darbecilerin değil aziz milletimizin temsilcilerinin yazdığı ve milletimizin beyaz oylarıyla 'evet' dediği yeni ve demokratik bir anayasadan geçmektedir. Elbette bu anayasa, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan, kimseyi ötekileştirmeyen, tüm haklardan yararlanmanın hiçbir kadının başının örtülü ya da açık olmasına bağlanamayacağını açıkça hükme bağlayan ve başörtüsüne anayasal teminat getiren düzenlemeleri de içermelidir."

Güneş'e ve milletin değerlerine yönelik yapılan çirkin hakareti kınayan Tunç, başlatılan adli soruşturmayı titizlikle takip ettiğini bildirdi.

