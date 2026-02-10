Dolar
43.62
Euro
51.96
Altın
5,026.77
ETH/USDT
2,009.20
BTC/USDT
68,938.00
BIST 100
13,845.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Demokrat liderler, ICE reformlarına ilişkin Cumhuriyetçilerin karşı teklifini yetersiz buldu

ABD Kongresindeki Demokrat liderler, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) yönelik reformlara ilişkin Cumhuriyetçiler tarafından sunulan karşı teklifin "yetersiz" olduğunu belirtti.

Dilara Karataş  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
ABD'de Demokrat liderler, ICE reformlarına ilişkin Cumhuriyetçilerin karşı teklifini yetersiz buldu

Ankara

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ile Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Cumhuriyetçilerin karşı teklifine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karşı teklifin "ne ayrıntı ne de yasama metni içerdiği" ifade edilen açıklamada, Cumhuriyetçilerin, ICE'ın uygulamaları konusunda ABD'lilerin kaygılarını giderme açısından hem eksik hem de yetersiz olduğu vurgulandı.

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarına ayrılan finansman ile İç Güvenlik Bakanlığına yönelik geçici bütçe tasarılarını içeren pakete onay vermişti.

İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki anlaşmazlık süreci geciktirmişti

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki bütçe paketi müzakerelerinin uzaması, oylamaların gecikmesine yol açmıştı.

Minneapolis'te ICE görevlilerinin 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında bir ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmesi ve kentteki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişinin daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulması, tepkilere yol açmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinin paketinden ayrılmasını ve ICE biriminde reformların uygulanmasını şart koşmuştu.

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında varılan anlaşma doğrultusunda, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi diğer bakanlıkların bütçelerinin yer aldığı paketten çıkarılmış ve geçici bir finansman öngörülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün "güncel finans yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli yakalandı
Bakan Kurum'dan İzmir Ödemiş'teki orman yangınında evi yanan "Cavit amca"ya ilişkin paylaşım
Mersin'de sis bulutu dronla görüntülendi
Türkiye ve dünya gündemi
14 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 305 şüpheli yakalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Uydu görüntüleri, İran'daki İsfahan nükleer tesisinin girişlerinin toprakla kapatıldığını gösteriyor

Uydu görüntüleri, İran'daki İsfahan nükleer tesisinin girişlerinin toprakla kapatıldığını gösteriyor

ABD’de 50'den fazla STK, İç Güvenlik Bakanı Noem'in azlini istedi

ABD'de Demokrat liderler, ICE reformlarına ilişkin Cumhuriyetçilerin karşı teklifini yetersiz buldu

ABD'de mahkeme, 60 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünün kaldırılmasının önünü açtı

ABD'de mahkeme, 60 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünün kaldırılmasının önünü açtı
Trump, ABD'nin köprü anlaşmazlığı nedeniyle Kanada ile müzakerelere başlayacağını duyurdu

Trump, ABD'nin köprü anlaşmazlığı nedeniyle Kanada ile müzakerelere başlayacağını duyurdu
ABD'nin California eyaletinde federal kolluk kuvvetlerine yönelik maske yasağı durduruldu

ABD'nin California eyaletinde federal kolluk kuvvetlerine yönelik maske yasağı durduruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet