Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Indian Wells’te elendi

ABD'de düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Zeynep Sönmez, dünya 22 numarası Anna Kalinskaya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya ikinci turda veda etti.

Fatih Gazioğlu  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Indian Wells’te elendi

Ankara

Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci turunda Zeynep Sönmez, Rus raket Anna Kalinskaya ile karşılaştı.

23 yaşındaki milli sporcu rakibine 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenildi. Bu sonuçla milli tenisçi Zeynep Sönmez organizasyona veda etti.

Zeynep, turnuvanın ilk turunda ABD'li tenisçi McCartney Kessler'i 7-6, 6-0 yenerek Indian Wells ana tablo maçında galibiyet elde eden ilk Türk tenisçi olma başarısını göstermişti.

