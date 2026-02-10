Dolar
Gündem

Kahramanmaraş, hızlı trenle Doğu Akdeniz limanlarına bağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 49 kilometre uzunluğundaki Nurdağı-Kahramanmaraş Hızlı Tren Hattı'nın proje çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Mertkan Oruç  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Kahramanmaraş, hızlı trenle Doğu Akdeniz limanlarına bağlanacak

Ankara

Uraloğlu, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden başlayarak, Kahramanmaraş'a uzanacak hızlı tren hattına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu hattın, yapımı planlanan 235 kilometrelik Malatya-Narlı-Nurdağı Hızlı Tren Projesi'ne bağlanacağını belirten Uraloğlu, "Toplam 49 kilometre uzunluğunda planladığımız Nurdağı-Kahramanmaraş hızlı tren bağlantısının proje çalışmalarına devam ediyoruz. Proje çalışmalarını tamamladıktan sonra yatırım programına alarak, yapım çalışmalarını başlatmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, hattın yolcu ve yük taşımacılığına uygun şekilde inşa edileceğini ve önemli bir kapasite artışı sağlanacağına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarladığımız hatla, Kahramanmaraş'ın üretim potansiyelini daha geniş pazarlara ulaştırmayı ve şehri, Türkiye'nin lojistik ağında daha güçlü bir konuma yükseltmeyi amaçlıyoruz. Nurdağı üzerinden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı bağlantısıyla Kahramanmaraş'ı, Doğu Akdeniz limanlarına ve ana ticaret koridorlarına entegre etmeyi hedefliyoruz."

"Sanayi, tarım ve lojistik sektörlerine güç katacağız"

Uraloğlu, Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgeleri'nde üretilen tekstil, iplik, gıda ve yapı malzemeleri başta olmak üzere, birçok ürünün Mersin ve İskenderun limanlarına demir yoluyla taşınmasının hedeflendiğini, bu sayede lojistik maliyetlerin düşeceğini ve bölge sanayicisinin rekabet gücünün artacağına dikkati çekti.

Bölgede üretilen demir ile krom cevherlerinin, demir yolu ile İskenderun Limanı'na ulaştırılarak, uluslararası pazarlara taşınacağına değinen Uraloğlu, Kahramanmaraş'ın Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu arasında yük toplama, aktarma ve dağıtım merkezlerinden biri haline geleceğini aktardı.

Uraloğlu, hattın bölgesel üretim ve ihracat kapasitesini de doğrudan etkileyeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Demir yolu altyapısını güçlendirerek sanayi, tarım ve lojistik sektörlerine güç katacağız. Uzun vadede istihdama ve bölgesel kalkınmaya güçlü katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Demir yolunun güçlenmesiyle, kara yolu üzerindeki ağır taşıt trafiği de azalacak. Bu sayede şehir içi ve bölgesel ulaşım üzerindeki yük hafiflerken, Kahramanmaraş'ın güçlenen lojistik altyapısı yeni sanayi yatırımlarını ve depo-lojistik tesislerini de şehre çekecek."

