Dolar
43.63
Euro
52.03
Altın
5,047.96
ETH/USDT
2,020.70
BTC/USDT
69,200.00
BIST 100
13,861.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Akdeniz'de rüzgar, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı bina kendiliğinden yıkıldı
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Bursa'nın ekim ayında susuz kalan barajları yağışlarla dolmaya başladı
Adalet Bakanı Tunç'tan "yeni anayasa" açıklaması
Türkiye'nin 70 köyünde 10 veya daha az kişi yaşıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için fırtına uyarısı

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı
Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
İçişleri Bakanlığı 10 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı

İçişleri Bakanlığı 10 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet