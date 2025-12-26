Dolar
42.93
Euro
50.61
Altın
4,508.15
ETH/USDT
2,965.90
BTC/USDT
88,627.00
BIST 100
11,259.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni”nde konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da yapımı tamamlanan projelere ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'de yıkımın içinde 168 doktor uzmanlık sertifikasını aldı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 yıl boyunca sağlık sistemini de hedef alarak büyük yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'nde 168 yeni doktora uzmanlık sertifikasını verdi.

Hosni Nedim, Muhammed Emin Canik  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Gazze'de yıkımın içinde 168 doktor uzmanlık sertifikasını aldı Fotoğraf: Saeed M. M. T. Jaras/AA

Gazze

İsrail'in baskınlar düzenleyip hedef alarak ciddi yıkıma uğrattığı Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde uzman olan doktorlar için tören düzenlendi.

Doktorlar, törende ettikleri yeminle meslek ahlakına bağlılıklarını vurguladı ve en zor şartlar altında insani görevlerini sürdürme sözü verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, törende yaptığı konuşmada, 168 doktorun en şiddetli acıların içinden, bombardıman altından ve büyük yıkımlardan geçerek bugüne geldiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ebu Riş, doktorların İsrail saldırıları altında uzmanlık eğitimi aldığını ve hem sağlık sisteminin kaldıramadığı kadar çok yaralıyla ilgilenip hem de akademik kariyerlerini sürdürerek sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtti.

Şifa Hastanesi Müdürü Doktor Muhammed Ebu Silmiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası hukuk uyarınca korunsa da Gazze'deki hastanelerin hedef alınmasına rağmen 168 yeni uzman doktorun Filistin Tıp Kurulu sertifikası alarak mezuniyetini kutladığını dile getirdi.

Ebu Silmiyye, İsrail'in Gazze'ye saldırıları boyunca Filistin halkını yok etmeye çalıştığını ancak başaramadığını, sağlık personelinin Gazze'de yıkılan hastaneleri yeniden inşa edeceğini aktardı.

Rantisi Hastanesi Başhekimi Ahmed Basil de Filistinli doktorların mezuniyetlerini "en zor zamanlarda yıkılmış bir binanın içinde" kutladığına dikkati çekti.

Uzmanlaşan doktorların başarısının önemli bir mesaj olduğunun altını çizen Basil, bu mesajın "Filistinliler hayatı seviyor ve tüm şartlara rağmen akademik yolculuklarını sürdürmeye ve daha yüksek dereceler elde etmeye kararlılar." olduğunu kaydetti.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sağlık personeli de törende sandalyeler üzerine fotoğrafları konularak anıldı.

İsrail'in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı ve 2 yıl sürdürdüğü saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 71 bin Filistinli hayatını kaybetti, 171 bin kişi yaralandı.

Saldırılarında hastane, klinik ve sağlık personelini de hedef alan İsrail ordusu, ilaç ve tıbbi malzemelerin Gazze'ye girişini engelleyerek bölgedeki şartları daha da zorlaştırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık hizmetleri standartlarını tüm Türkiye'de yukarı çektik
Bitlisli besiciler kar yağmayınca hayvanlarını merada otlatarak yemden tasarruf ediyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 40 personel alınacak
Milli Savunma Bakanlığı 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edecek
Trabzon'da otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Benzer haberler

Almanya, Gazze için öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmayacak

Almanya, Gazze için öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmayacak

İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava ve topçu saldırısı düzenledi

Gazze'de yıkımın içinde 168 doktor uzmanlık sertifikasını aldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Gazze için kermes düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Gazze için kermes düzenlendi
Gazze'deki Hristiyanlar Noel ayininde İsrail'in neden olduğu yıkımın ortasında barış için dua etti

Gazze'deki Hristiyanlar Noel ayininde İsrail'in neden olduğu yıkımın ortasında barış için dua etti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini hava saldırılarıyla hedef aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini hava saldırılarıyla hedef aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet