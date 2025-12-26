Dolar
Gündem

Nefes borusuna plastik cisim kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Kayseri'de nefes borusuna plastik cisim kaçan öğrenci, sınıf öğretmeninin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Hakan Can Şahin  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Nefes borusuna plastik cisim kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Kayseri

Merkez Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki Şehit Burhan Sönmez İlkokulunda bir öğrencinin nefes borusuna teneffüste plastik cisim kaçtı.

Nefes almakta zorlanan öğrenci, öğretmenlerinin yanına koşarak yardım istedi.

Bu sırada öğrencinin sınıf öğretmeni, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencisinin nefes borusuna​​​​​​​ kaçan cismi çıkardı.

Öğretmenin Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

