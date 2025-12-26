Nefes borusuna plastik cisim kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
Kayseri'de nefes borusuna plastik cisim kaçan öğrenci, sınıf öğretmeninin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Kayseri
Merkez Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki Şehit Burhan Sönmez İlkokulunda bir öğrencinin nefes borusuna teneffüste plastik cisim kaçtı.
Nefes almakta zorlanan öğrenci, öğretmenlerinin yanına koşarak yardım istedi.
Bu sırada öğrencinin sınıf öğretmeni, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencisinin nefes borusuna kaçan cismi çıkardı.
Öğretmenin Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.