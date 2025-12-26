Dolar
Gündem

Ankara'da devrilen otomobildeki 3 kişi öldü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Yaşar Tonbak  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Ankara'da devrilen otomobildeki 3 kişi öldü Fotoğraf: Yaşar Tonbak/AA

Ankara

M.Ç. idaresindeki 06 KGP 14 plakalı otomobil, Acısu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile eşi P.Ç. ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

