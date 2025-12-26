Dolar
42.88
Euro
50.66
Altın
4,526.30
ETH/USDT
2,982.10
BTC/USDT
89,012.00
BIST 100
11,274.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski İngiliz askeri yetkililer, İngiltere Başbakanı'ndan "İsrail ile askeri ilişkilerin kesilmesini" istedi

Aralarında emekli general ve üst düzey komutanların da bulunduğu eski İngiliz askeri yetkililer, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a, "İsrail'e yönelik tüm askeri işbirliğinin sona erdirilmesi" çağrısında bulundu.

Zuhal Demirci  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Eski İngiliz askeri yetkililer, İngiltere Başbakanı'ndan "İsrail ile askeri ilişkilerin kesilmesini" istedi

Londra

The Times gazetesinin haberine göre, eski askerler Başbakan Starmer'a gönderdikleri mektupta, Gazze'de kırılgan bir ateşkes yürürlükte olsa da "İsrail hükümetiyle olağan işleyişe dönmenin doğru bir zamanda olmadığını" belirtti.

İsrail ile askeri ilişkilerin kesilmesi istenilen mektupta, İsrail'e tam silah ambargosu uygulanması, İsrail bağlantılı savunma şirketleriyle tüm işbirliğinin askıya alınması ve yaptırımların genişletilmesi talep edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mektupta, eski askerlerin, İsrail ordusunun, İngiliz ordusuyla benzer hedefleme ve operasyon süreçlerine sahip olduğu yönündeki Savunma Bakanlığı değerlendirmelerine karşı çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun ayrım gözetmeyen mühimmat kullanımı nedeniyle orantısız ve önlenebilir sivil kayıplara yol açtığının ve sivil altyapının yaygın şekilde tahrip edildiğinin de altı çizildi.

"İsrail ile tüm askeri teknoloji transferleri askıya alınmalı"

Hastaneler, okullar ve siviller için hayati öneme sahip tesislerin hedef alındığına ilişkin raporlara ve gözaltındaki Filistinlilere yönelik kötü muamelelere dikkati çekilen mektupta, "Elimizdeki savaş suçlarına ilişkin kanıtlar o kadar iyi belgelenmiş ve ikna edici ki İngiliz hükümeti suça ortaklık suçlamasıyla karşı karşıya kalmamak için İsrail'le tüm askeri işbirliğini derhal kesmeli." ifadesine yer verildi.

Mektupta, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait ya da İngiltere tarafından kiralanan uçakların İsrail ordusuna destek amacıyla kullanılmaması ve tüm askeri teknoloji transferlerinin askıya alınması da istendi.

Mektubu imzalayanlar arasında, 30 yılı aşkın süre İngiliz ordusunda görev yapan emekli Tuğgeneral John Deverell’in yanı sıra emekli Korgeneral Andrew Graham, emekli Tümgeneral Peter Currie ve Afganistan'da üst düzey görevlerde bulunmuş Tümgeneral Charlie Herbert'in yer aldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT'in siber casusluk operasyonunda kamu verilerine yetkisiz erişim sağlayan suç şebekesinin 4 üyesi gözaltına alındı
Bakan Tunç: (11. Yargı Paketi’ndeki Kovid-19 düzenlemesi) Bazı suçlar istisna tutuldu
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik soruşturmada 21 şüpheliye tutuklama talebi
T-70 genel maksat helikopterlerinin 7'ncisi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına teslim edildi
Yılbaşı tedbirleri kapsamında düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında 979 kişi yakalandı

Benzer haberler

Mısır: Netanyahu Gazze anlaşmasının ikinci aşamasını engelleyerek bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor

Mısır: Netanyahu Gazze anlaşmasının ikinci aşamasını engelleyerek bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor

Eski İngiliz askeri yetkililer, İngiltere Başbakanı'ndan "İsrail ile askeri ilişkilerin kesilmesini" istedi

İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi

Almanya, Gazze için öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmayacak

Almanya, Gazze için öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmayacak
İsrail'in ateşkes ihlallerinde bugüne kadar 405 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in ateşkes ihlallerinde bugüne kadar 405 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de yıkımın içinde 168 doktor uzmanlık sertifikasını aldı

Gazze'de yıkımın içinde 168 doktor uzmanlık sertifikasını aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet