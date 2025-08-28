Dolar
Gündem

İçişleri Bakanlığı'nda hayvanları koruma kanunu, asayiş ve trafik konulu toplantı düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir valisinin katılımıyla hayvanları koruma kanunu, asayiş ve trafik konulu toplantı gerçekleştirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
İçişleri Bakanlığı'nda hayvanları koruma kanunu, asayiş ve trafik konulu toplantı düzenlendi

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımında, "30 Büyükşehir ilimizin kıymetli valileriyle, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, asayiş ve trafik konulu toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

