İçişleri Bakanlığı'nda hayvanları koruma kanunu, asayiş ve trafik konulu toplantı düzenlendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir valisinin katılımıyla hayvanları koruma kanunu, asayiş ve trafik konulu toplantı gerçekleştirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımında, "30 Büyükşehir ilimizin kıymetli valileriyle, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, asayiş ve trafik konulu toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
