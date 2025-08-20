Dolar
Hudut kapılarından Suriye'ye pasaportla geçiş işlemleri başladı

İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşları ile 3. ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşlarının, Suriye sınırında Barış Pınarı Harekat Bölgesi hariç olmak üzere hudut kapılarından pasaportla giriş çıkış yapabileceğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Hudut kapılarından Suriye'ye pasaportla geçiş işlemleri başladı

Ankara

Bakanlığın NSosyal'den yaptığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"8 Aralık sonrasında Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye kara hudut kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır. Türk vatandaşları ile 3. ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Harekat Bölgesi hariç, diğer kara hudut kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir."


