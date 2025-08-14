Dolar
40.80
Euro
47.60
Altın
3,338.39
ETH/USDT
4,534.90
BTC/USDT
117,940.00
BIST 100
10,824.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'de Lazkiye, Tartus ve Hama'daki orman yangınları sürüyor

Suriye'nin Lazkiye, Tartus ve Hama illerinde başlayan orman yangınları yayılmaya devam ediyor.

Muhammed Karabacak, Ömer Koparan  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Suriye'de Lazkiye, Tartus ve Hama'daki orman yangınları sürüyor Fotoğraf: Salim Taş/AA

Şam

Suriye devlet televizyonunun haberine göre, aşırı sıcaklar nedeniyle 3 gün önce Lazkiye, Tartus ve Hama'da başlayan yangınlar yayılarak sürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hama'nın Gab Ovası'ndaki Tahuna, İnnab, Krum, Fakro, Tımmaze köylerinde yangın etkisini sürdürürken, Lazkiye'nin Keseb ilçesinde de yeni yangınlar çıktı.

Suriye Sivil Savunmasından yapılan açıklamada, Lazkiye ve Hama'da çıkan yangınlara Suriye ordusunun desteğiyle 11 ayrı noktada müdahale edildiği bildirildi.

Lazkiye'de başlayan yangın Türkiye tarafına sıçradı

Keseb'in Nebeyin köyünde etkili olan yangının, Türkiye'de Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alana sıçradığı belirtildi.

Yayladağı sınır hattında etkili olan yangını söndürmek için Türk ekiplerinin aralıksız müdahalesi sürüyor.

Türkiye ve Suriye'de çıkan orman yangınlarda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sındırgı'da hasar tespit çalışmaları sürüyor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Suriye'de Lazkiye, Tartus ve Hama'daki orman yangınları sürüyor

Suriye'de Lazkiye, Tartus ve Hama'daki orman yangınları sürüyor

İdlib'de meydana gelen patlamalarda 4 sivil hayatını kaybetti

İngiltere'de orman yangınlarındaki artış nedeniyle itfaiyecilerin baskı altında olduğu uyarısı yapıldı

Fransa'da yazın en büyük yangınının kasıtlı eylem sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

Fransa'da yazın en büyük yangınının kasıtlı eylem sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor
Fransa, orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'ya 2 yangın söndürme ve 1 koordinasyon uçağı gönderecek

Fransa, orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'ya 2 yangın söndürme ve 1 koordinasyon uçağı gönderecek
Türkiye-Şam güvenlik ittifakı: YPG'nin zamana yayılmış stratejisine karşı ortak cephe

Türkiye-Şam güvenlik ittifakı: YPG'nin zamana yayılmış stratejisine karşı ortak cephe
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet