Dünya, Esed rejiminin devrilmesinin 1. yıl dönümü

BM: Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle 3 milyondan fazla kişi evine döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte ülke içinde ve komşu ülkelerde bulunan 3 milyondan fazla yerinden edilmiş Suriyelinin evlerine geri döndüğünü bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Cenevre

BMMYK, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin birinci yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Esed rejiminin devrilmesinin Suriye'de barış ve istikrar için olağanüstü bir umut penceresi açtığına işaret edilen açıklamada, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönmeye devam ettiği belirtildi.

Çok daha fazla yerinden edilmiş Suriyelinin geri dönme arzusuna işaret edilen açıklamada, bunun Suriye'nin iyileşme sürecinde kritik bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yerinden edilmiş Suriyelilerin tarihi dönüşünün hem fırsatlar hem de acil zorluklar getirdiğine dikkati çekilerek, "Esed rejiminin devrilmesinden bir yıl sonra 3 milyondan fazla yerinden edilmiş Suriyeli evlerine döndü. Ancak bu gidişatı sürdürmek ve istikrarı sağlamak için acilen daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç var. Aralık 2024'ten bu yana 1,2 milyondan fazla Suriyeli komşu ülkelerden gönüllü olarak ve 1,9 milyondan fazla ülke içinde yerinden edilmiş kişi de memleketlerine geri döndü." ifadelerine yer verildi.

8 Aralık 2024'ten bu yana en az 170 bin Suriyelinin Ürdün'den Suriye'ye geri döndüğü aktarılan açıklamada, Lübnan'da ise kasım sonu itibarıyla teyit edilen veya varsayılan dönüşlere dayanarak yaklaşık 379 bin Suriyeliye mülteci desteğinin durdurulduğu kaydedildi.

Mısır'da 8 Aralık 2024'ten bu yana yaklaşık 28 Suriyeli mültecinin bireysel dosyasının kapatıldığı belirtilen açıklamada, "Türkiye'de ise geçtiğimiz yıl yaklaşık 560 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. BMMYK, yetkililerle koordinasyon içinde yaklaşık 420 bin geri dönüşü takip etti." denildi.

Açıklamada görüşlerin yer verilen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'de, dünyanın en kötü insani krizlerinden birinin sona erdirilmesine yardımcı olmak için büyük bir fırsat yakalandığını belirterek, "Ancak acil küresel destek olmazsa, bu umut penceresi kapanacak. Suriyeliler ülkelerini yeniden inşa etmeye hazır. Asıl soru, dünyanın bunu başarmalarına yardımcı olmaya hazır olup olmadığı." değerlendirmesinde bulundu.

