BM, Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmaların siviller üzerindeki etkisinden endişe duyuyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmaların tırmanmasından ve bu durumun sivil nüfus üzerindeki etkisinden derin endişe duyduklarını söyledi.

Yasin Yorgancı, Ayşe İrem Çakır  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

"(BM Genel Sekreteri) Derhal düşmanlıkların sona erdirilmesi çağrısında bulunuyor ve tarafları herhangi bir anlaşmazlığı diplomasi yoluyla çözmeye çağırıyor." diyen Dujarric, Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmaların tırmanmasından ve bu durumun sivil nüfus üzerindeki etkisinden derin endişe duyduklarını belirtti.

Taraflara özellikle sivillerin her zaman korunmasını sağlamak ve sivil altyapıyı güvence altına almak için uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyma çağrısında bulunan Dujarric, çatışmaların sürmesi durumunda bölgede yardıma muhtaç insan sayısının daha da artacağını dile getirdi.

Dujarric, BM'nin Umman'ın arabuluculuğuyla İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı görüşmelerin devam etmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "(BM Genel Sekreteri) Tarafları, kalıcı bir anlaşmaya varmak için kararlılıkla ve iyi niyetle çalışmaya devam etmeye çağırıyor. Ayrıca, İran nükleer sorununun başarılı bir şekilde çözümü için tam ve kapsamlı bir Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) doğrulamasının şart olduğunu vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yeterli erzak bulunmuyor

Gazze'deki erzak yardımının şubatta yarı yarıya azaldığını dile getiren Dujarric, bölgede yeterli erzağın bulunmadığına dikkati çekti.

Ateşkesin başlamasından bu yana yüzlerce kişinin travmatik yaralanmalara maruz kaldığını söyleyen Dujarric, her geçen gün daha fazla kişinin engelli olarak hayatına devam etmek zorunda kaldığını belirtti.

Dujarric, "Yardımları artırabilmek için önümüzdeki engellerin kaldırılması çağrısını sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

