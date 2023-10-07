Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten beri gözaltına aldığı 197 Filistinli gazeteciden 50'si hala hapiste

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına aldığı Filistinli gazetecilerden 50’sini halen hapishanelerinde tuttuğu bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Ömer Erdem  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten beri gözaltına aldığı 197 Filistinli gazeteciden 50'si hala hapiste

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria’nın güneyindeki Beytüllahim şehrinden gazeteci Asid Ammarne’yi gözaltına aldığı belirtildi.

Ammarne’nin gözaltına alınmasıyla birlikte Gazze Şeridi'nde soykırımın başladığı tarihten bu yana İsrail hapishanelerinde tutulan gazeteci sayısının 50’ye yükseldiği aktarılan açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 197 gazeteciyi gözaltına alıp tutukladı, bunlardan birisi kadın 50 kişi halen cezaevinde. Ayrıca 7 Ekim öncesinde tutuklanan 5 kişi de bulunuyor." bilgisine yer verildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde gazetecileri tutuklama ve hedef alma politikasını benzeri görülmemiş şekilde artırdığı ifade edilen açıklamada, İsrail makamlarının, gazetecileri susturmayı, gazetecilik faaliyetleri üzerinde daha fazla kontrol ve denetim uygulamayı, düşünce ve ifade özgürlüğü ile mesleklerini kullanma haklarını ellerinden almayı ve Gazze’deki soykırımda gazetecileri hedef almayı amaçladığı kaydedildi.

