Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor
logo
Gündem

Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheliye esnafın müdahalesi kamerada

Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheliye esnafın müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mehmet Sıddık Kaya, Osman Bilgin  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheliye esnafın müdahalesi kamerada

Diyarbakır

Merkez Yenişehir ilçesinde Lise 1. Sokak'ta dün esnaf Ahmet Arslan (42) iş yerinin önünde oturduğu sırada ara sokaktan çıkan şüphelinin 9 yaşındaki erkek çocuğunu çekiştirerek ve ağzını kapatmaya çalışarak zorla götürmeye çalıştığını fark etti.

Arslan'ın sözlü müdahalesiyle çocuk, şüphelinin elinden kurtularak, olay yerinden uzaklaştı.

Şüpheliye çocuğa neden böyle davrandığını sorması üzerine Arslan ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından şüpheli olay yerinden kaçtı, Arslan'ın iki parmağı incindi.

Olayı öğrenen aile üyeleri de polise şikayetçi olduktan sonra Arslan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Polis, çocuğun ailesinin şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Arslan, yaptığı açıklamada, 5 yıldır aynı sokakta esnaf olduğunu, dün arkadaşıyla telefonla konuştuğu sırada bir şüphelinin çocuğu kucaklamaya ve ağzını kapatmaya çalıştığını gördüğünü söyledi.

Duruma müdahale etmek için telefonunu kapattığını kaydeden Arslan, şunları kaydetti:

"Çocuk, 'Ağabey beni kurtar.' diye seslendi. Ben de hemen telefonu kapattım. Çocuk can havliyle şüphelinin elinden kurtulup koşmaya başladı. 'Sen kimsin?' diye sordum, 'Amcasıyım' dedi. Müdahale etmeye başladım. Oradaki kargaşada iki parmağımı incittim. Olay sürdü. Esnaf arkadaşlarım konuya hakim olmadığı için onlar da yardım etmedi. Şüpheliyi caddeye kadar kovaladım. Bağırmaya başladım, 'Çocuk kaçırıyor. Çocuk benden yardım istedi. Sizden rica ediyorum. El birliğiyle bunu yakalayıp emniyette teslim edelim.' dedim ama kaçtı."

Olayı duyan ailenin şüphelinin yakalanması için polise başvurduğunu bildiren Arslan, "Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Ben de hastaneye gidip tedavimi yaptırdım. Aile çocuğuyla beraber teşekkür etmek için beni ziyarete geldi. Ben de çok sevindim. Bir yandan gurur duydum bir yandan da üzüldüm. İnşallah emniyet güçlerimizin bir an önce o şüpheliyi yakalar. İnsanlardan da rica ediyorum, çocuklarınıza sahip çıkın." ifadelerini kullandı.

Bu arada şüphelinin çocuğu zorla götürmeye çalışması, esnafın şüpheliye müdahalesi, aralarında yaşanan arbede ve ailenin Arslan'a teşekkür ziyareti iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Selçuk Bayraktar: Mavi vatan, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardandır
Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheliye esnafın müdahalesi kamerada
İstanbul'da düzenlenen "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı tamamlandı
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında "Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği" başlıklı konferans düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye'yi sizin için hayata geçireceğiz

