Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir çocuk hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilenlerin sığındığı çadır kamplara düzenlediği saldırılarda bir çocuğun yaşamını yitirdiği, 7 sivilin yaralandığı bildirildi.

Mahmut Geldi  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin el-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin çadırlarına ateş açtı. Saldırıda 13 yaşındaki Halid Seyfeddin Süleyman Arade hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun güneydeki Refah kentinde zırhlı araçlardan makineli tüfeklerle açtığı ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde de yine İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 687 kişi hayatını kaybetti, 1849 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

