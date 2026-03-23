Dünya, Filistin

İsrail'in 20 günün ardından kısıtlı şekilde açtığı Refah'tan 28 Filistinli Gazze'ye döndü

İsrail'in İran misillemelerini gerekçe göstererek yaklaşık 20 gün kapalı tuttuktan sonra birkaç gün önce kısıtlı şekilde yaya geçişine açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan 28 Filistinli, Gazze Şeridi'ne döndü.

Halime Afra Aksoy  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre aralarında kadın ve çocukların olduğu Mısır'dan gelen 28 kişi, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine ulaştı.

Uzun bir aradan sonra aileleri ve yakınlarıyla bir araya gelen Filistinliler duygusal anlar yaşadı.

İsrail ordusunun İran'a başlattığı saldırıların ardından kapattığı Gazze Şeridi’nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açtığı belirtilmişti.

İsrail medyasında yer alan haberde İsrail'in İran misillemelerini gerekçe göstererek kapattığı sınır kapısını ABD yönetiminin baskısıyla yeniden açmak zorunda kaldığı ifade edilmişti.

İsrail, Refah'ı İran'a saldırıları başlattığı gün kapatmıştı

İsrail ordusu, 28 Şubat’ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil tüm Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıları ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat’ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.

İsrail, saldırılarla ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukayla Gazze Şeridi'ni açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin bulunamadığı bir insani felakete sürükledi. İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 22 bin hasta ve yaralı, tedavi için bölge dışına çıkmayı bekliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.

