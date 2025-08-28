Fransa, Filistin'i tanıdıktan sonra Ramallah'ta büyükelçilik açmayı değerlendiriyor
Fransa yönetiminin Filistin devletini tanımasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde büyükelçilik açmayı gözden geçirdiği bildirildi.
Ankara
İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail-Filistin konusundaki Özel Temsilcisi Ofer Bronchtein, Paris'in Filistin devletini tanıma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bağımsız Filistin devleti olmuş olsaydı 7 Ekim'in yaşanmayacağı yorumunda bulunan Brochtein, Filistin devletinin İsrail'in çıkarına olduğu değerlendirmesi yaptı.
Ülkesinin gelecek ay Filistin'in tanımayı planladığını anımsatan Brochtein, bu adımın ardından Fransa'nın Ramallah'ta büyükelçilik açmayı gözden geçirdiğini ifade etti.
Brochtein, İsrail'in Gazze kentini işgal planına da değinerek Paris'in bunu engellemeye çalıştığını kaydetti.
Macron'un Temsilcisi, Gazze kentini işgal etmesi halinde "İsrail'in uluslararası toplumdan güçlü bir direnişle karşı karşıya kalacağını" savundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Filistin Devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında gerçekleştirilecek BM Genel Kurulunda bu konuda resmi açıklama yapacağını belirtmişti.