Dünya

Fransa'dan İsrail'in "Macron'un Yahudi karşıtlığının ateşini beslediği" açıklamasına tepki

Fransa Cumhurbaşkanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Yahudi karşıtlığının ateşini beslediği" yönündeki açıklamasının "yanlış ve iğrenç" bir analiz olduğunu bildirdi.

Esra Taşkın  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Paris

Yerel medyadaki haberlere göre, Cumhurbaşkanlığı resmi konutu Elysee Sarayı, Netanyahu'nun Macron'a yönelik "Yahudi karşıtlığının ateşini beslediği" suçlamasına tepki gösterdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Filistin Devletini tanıma çağrısı yaparak Yahudi karşıtlığının ateşini beslediği şeklindeki analizin "yanlış ve iğrenç" olduğu ve yanıtsız kalmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz dönem, çarpıtma ve manipülasyonlar değil ciddiyet ve sorumluluk gerektiriyor." ifadesi kullanılarak, Fransa'nın Yahudi vatandaşlarını daima koruduğu ve korumaya devam edeceği vurgulandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, yazdığı resmi mektupta Macron'un Filistin Devletini tanımaya çağırarak Yahudi karşıtlığının ateşini beslediğini savundu.

Netanyahu, ayrıca Macron'a yeni Yahudi yılının kutlanacağı 23 Eylül'den önce Yahudi karşıtlığıyla mücadele etmesi çağrısında bulundu.

Macron, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Filistin Devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında gerçekleştirilecek BM Genel Kurulunda bu konuda resmi açıklama yapacağını belirtmişti.

