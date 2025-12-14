Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,087.30
BTC/USDT
89,307.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ethem Emre Özcan  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti

Beyrut

İsrail, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'de sınıra yakın Yater beldesinde bir motosiklet İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail İHA'sının, güneydeki Beraşit ile Safad Battih beldeleri arasında bir aracı hedef aldığı saldırıda da 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 24 ay uzatılmasına dair tezkere TBMM'ye sunuldu
Kırmızı bültenle, difüzyon mesajıyla ve ulusal seviyede aranan 24 suçlu Türkiye'ye getirildi
Gümüşhane'deki Ünlüpınar Barajı ile Bayburt'taki Yelpınar Göleti'nde su tutulmaya başlandı
Sarıyer'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

İsrail, Sydney'deki saldırı nedeniyle Avustralya hükümetini suçladı

İsrail, Sydney'deki saldırı nedeniyle Avustralya hükümetini suçladı

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze Şeridi'nde yeni sınırlar dayatılmasına karşı çıktı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de hava ve topçu saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de hava ve topçu saldırıları düzenledi
Filistin: İsrail, Filistin topraklarında etnik temizliğe ve saldırıları tırmandırmaya devam ediyor

Filistin: İsrail, Filistin topraklarında etnik temizliğe ve saldırıları tırmandırmaya devam ediyor
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı: İsrail Harem-i İbrahim Camisi'ni sık sık kapatıyor

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı: İsrail Harem-i İbrahim Camisi'ni sık sık kapatıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet