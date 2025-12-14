Dolar
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş berabere kaldı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.-VTR-
logo
Dünya

Gazze'de bir emniyet mensubunun "İsrail ajanları" tarafından öldürüldüğü bildirildi

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nda Ahmed Zemzem isimli emniyet mensubunun vurularak öldürülmesinde İsrail işbirlikçilerinin parmağı olduğu belirtildi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ekrem Biçeroğlu  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Gazze'de bir emniyet mensubunun "İsrail ajanları" tarafından öldürüldüğü bildirildi

Gazze

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli emniyet mensubu Ahmed Zemzem'in öldürülmesi olayına ilişkin soruşturma yapıldığı bildirildi.

Soruşturmanın ilk sonuçlarına göre, Zemzem suikastının İsrail ajanları tarafından gerçekleştirildiğinin ortaya çıktığı ifade edildi.

Açıklamada suikastın "İsrail istihbarat servislerinin doğrudan yönlendirmesiyle" gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bakanlık daha önce Zemzem'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Megazi Mülteci Kampı'nda kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğünü açıklamıştı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve şüphelilerden birinin tutuklandığı açıklanmıştı.

