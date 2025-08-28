Dolar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir’de “Yaşlılık Çalıştayı”nda konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde “Efficiency Elektrikli Araç Yarışması”na ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Malezya'da Starbucks'ın satışları, geçen yıla göre yüzde 36 azaldı

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın Malezya'daki satışları, İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik protesto ve boykot kampanyaları sebebiyle geçen yıla göre yüzde 36 düşüş kaydetti.

Yasin Yorgancı  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Malezya'da Starbucks'ın satışları, geçen yıla göre yüzde 36 azaldı

Ankara

Malezya'daki Starbucks markasını işletme hakkına sahip "Berjaya Food Berhad" şirketi, üç aylık finansal rapor yayımladı.

Rapordaki mali tablolara göre, şirketin geliri 2024 mali yılına kıyasla yüzde 36 düşüş kaydetti ve haziranın sonu itibarıyla hesaplanan finansal yılda toplam zarar yaklaşık 69 milyon dolara ulaştı.

Malezya'da Starbucks'ın gelirindeki bu düşüşe "Orta Doğu çatışmasıyla ilgili olumsuz havanın piyasa dinamiklerini ve müşterilerin harcama alışkanlıklarını etkilemesi"nin sebep gösterildiği raporda, şirketin ülkede "varlık değer düşüklüğü" süreciyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden Starbucks, küresel satışlarında art arda altıncı çeyrekte düşüş açıkladı.

