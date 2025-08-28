Selçuk Bayraktar: Mavi vatan, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardandır
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Mavi vatan, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardandır. Karadaki bir karış toprağımız neyse, denizdeki bir avuç suyumuz da aynıdır." dedi.
İstanbul
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı.
Selçuk Bayraktar, etkinliğin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Öncelikle bu şanlı Zafer Haftası’nda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadesini kullandı.
TEKNOFEST rüzgarının bu yıl Marmara’dan, mavi vatanın kalbinden estiğine değinen Bayraktar, "Bugün, ömrünü Milli Teknoloji Hamlesi’ne adamış, tutkulu bir mavi vatan aşığı olan rahmetli babam Özdemir Bayraktar gibi nice vatan sevdalısının hayalini gençlerimizle birlikte gerçeğe dönüştürüyoruz." diye konuştu.
Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan'ın Milli Savunma Bakanlığına bağlı Deniz Kuvvetlerinin önayak olmasıyla ilk kez düzenledikleri özel bir etkinlik olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada denizlerdeki mühendislik kabiliyetlerimizi ve teknoloji gücümüzü sergileme fırsatı buluyoruz. Yarışmacı gençlerimiz, pek çok kategoride denizlerin altında ve üstündeki sınırları zorlayacaklar. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda takımlarımız çok anlamlı bir görev üstlenecek. Çanakkale’nin derinliklerinde yitirdiğimiz Dumlupınar denizaltımıza temsili bir kurtarma operasyonu için yarışacaklar.
İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda geliştirdikleri otonom sistemlerle angajman görevleri yapacaklar. Su Altı Roket Yarışması'nda ise kendi tasarladıkları araçlarla otonom seyir yapacaklar, roketlerini bu kez yerin üstünde değil suyun altında ateşleyecekler. Bu yarışmalar, köklerden göklere uzanan milli teknoloji meşalemizin denizlerdeki yansımalarıdır."
— Fırkateynin yüzen teknesinin üzerindeki radar sistemleri ASELSAN tarafından yapılıyor
"TEKNOFEST, dünyanın en büyük teknoloji etkinliği"
TEKNOFEST'in enginlere sığmayan bir diriliş ruhu olduğuna işaret eden Bayraktar, "Bu ruhu, mavi vatan coşkusunu, mayıs ayında KKTC’ye taşıyarak oradaki kardeşlerimizle kucaklaştık. 2025’te 1 milyon 100 binden fazla gencimiz teknoloji yarışmalarımıza başvurdu. Bu yıl 5G konumlandırmadan yapay zeka film yarışmasına, Türkçe büyük dil modelinden onkolojide 3T’ye kadar, 12 yepyeni yarışmayla toplamda 63 yarışmaya ulaştık. İlk yılından itibaren 10 milyonu aşan ziyaretçisi, 5 milyona yaklaşan yarışmacı başvurusuyla TEKNOFEST, dünyanın en büyük teknoloji etkinliği." diye konuştu.
Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan’da maziden atiye bir köprü kurduklarının altını çizerek, "Bir yanda ata yadigarı Savarona, denizlerdeki köklü mazimizi selamlıyor. Hemen karşısında dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, mavi vatandaki aydınlık geleceğimizi işaret ediyor. Bu ruhun, bu azmin, en somut eserlerinden biri de gökyüzündeki çelik kanatlarımız. Dünyada bir ilki başararak kısa pistli gemilerden kalkıp inebilen Bayraktar TB3 ve TCG Anadolu gemimiz, mavi vatan iddiamızın ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu birliktelik yalnızca milli deniz havacılığımızı başlatmakla kalmamış, oyun kurucu bir güç olarak yeni bir çağın kapılarını aralamıştır." ifadelerini kullandı.
Mavi vatanın sadece eşsiz mavi enginliklerden ibaret olmadığının altını çizen Bayraktar, "Gençlerimizin hayalleridir, ufkudur, geleceğidir. Mavi vatan, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardandır. Karadaki bir karış toprağımız neyse, denizdeki bir avuç suyumuz da aynıdır. Mavi vatan, maziden atiye taşıdığımız tam bağımsızlık sevdamızdır." değerlendirmesinde bulundu.
"Tüm gönül coğrafyamızı NSosyal’e davet ediyorum"
Kurgulanmak istenen yeni dünya düzeninin yalnızca bağımsız devletleri değil özgür fikirleri de kabullenmediğini anlatan Bayraktar, "Ayrıştıran, ötekileştiren, yüz yüze bakan insanları birbirinden nefret ettiren bir kurgu hüküm sürüyor. TEKNOFEST kuşağı, küresel düzenin bu dijital tahakkümüne karşı vicdani bir duruş sergiledi. Türkiye’nin sosyal mecrası NSosyal’i hayata geçirdi. Tüm renklerin buluştuğu bu platform, kısa sürede bir milyon kullanıcıyı aştı. Tüm gönül coğrafyamızı, genç mühendislerimizin eseri olan NSosyal’e davet ediyorum." çağrısında bulundu.
Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:
"Vizyonuyla yolumuzu aydınlatan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, bu davaya omuz veren değerli paydaşlarımıza, hayallerinin peşinden koşan, gecesini gündüzüne katan tüm yarışmacı gençlerimize ve bu organizasyon için alın teri döken T3 Vakfındaki yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.
Şanlı komutan, Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa’nın torunlarının gücünü ve teknoloji şölenimizi yakından görmek isteyen tüm halkımızı, 29-30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na, TEKNOFEST Mavi Vatan’a davet ediyorum. Asıl büyük buluşmamız için de şimdiden sözleşelim. 17-21 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda, TEKNOFEST’te bir araya gelelim. Gelin, bu heyecanı hep birlikte yaşayalım. Yolunuz açık, ilhamınız bol, pruvanız neta olsun."
"Denizlerin tutkusuyla yetişen nesiller yetiştirmek maksadıyla böylesine bir etkinlik düzenlendi"
Etkinlikte stant ziyaretlerinde bulunan Selçuk Bayraktar, etkinliğin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa düzenlendiğini söyledi.
Bayraktar, etkinliği bu bakımdan çok anlamlı bulduklarını belirterek, "Biz TEKNOFEST'i 2018'den bu yana özellikle göklerdeki bağımsızlığımıza odaklı bir etkinlik şeklinde düzenliyorduk. Milli SİHA'larımız ve milli havacılık unsurlarımız daha ön plandaydı. Denizlerin tutkusuyla yetişen nesiller yetiştirmek maksadıyla böylesine bir etkinlik düzenlendi. TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN'ın, ASELSAN'ın ve Milli Savunma Bakanlığının düzenlediği 3 teknoloji yarışması var. Hem bu yarışmalar hem de milli deniz eserlerimiz bu alanda sergileniyor." diye konuştu.
TCG Anadolu'nun radar sistemleri ve harp sistemleri gibi unsurlarının da Türk mühendisleri tarafından geliştirildiğini ifade eden Bayraktar, "Üzerine baktığınızda Bayraktar TB3'ü ve KIZILELMA'yı görüyorsunuz. Bayraktar TB3 dünya tarihinde ilk defa kısa pistli gemilere inip kalkabilen SİHA olma özelliğini kazandı ve dünya tarihine geçti." dedi.
Savarona TEKNOFEST Mavi Vatan'da
Ata yadigarı Savarona'nın da alanda sergilendiğini dile getiren Bayraktar, "Maziden atiye, geçmişten geleceğe bir köprü kurarak, geçmişimizin o güçlü köklerine dayanarak göklere ve gelecekteki serüvenimize uzanan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu etkinlik, sadece teknolojik anlamda çok yüksek donanıma sahip değil, vatan sevdasıyla tutkulu, mavi vatan duygusuyla dolmuş nesilleri yetiştirmeyi hedefliyor. Bir çocuk gelsin, bir gemiye binsin, belki Barbaros Hayrettin'in yaptığı gibi nice keşiflere imza atacak. Buradaki mühendislik eserlerimizin geliştirilmesine vesile olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Milli fırkateyn ilk defa halka açık
Selçuk Bayraktar, milli fırkateynin ilk defa halka açılacağına işaret ederek, "Fırkateynin yüzen teknesinin üzerindeki radar sistemleri ASELSAN tarafından yapılıyor. Hemen yanında milli güdümlü mermimiz Atmaca'yı görüyoruz. Bu çok az sayıda ülke tarafından geliştirilen, bizim de daha önceden yurt dışından tedarik ettiğimiz bir sistemdi. ROKETSAN tarafından yapılıyor. Bütün bu eserler, son 20 senede Milli Savunma Sanayi Vizyonu ile gerçekleşmiş oldu." ifadesini kullandı.
Geçmişte bu eserlerin yüksek bedellerle yurt dışından tedarik edilebildiğini söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti:
"Bizim milli SİHA'larımız şu anda dünya SİHA ihracat pazarının yüzde 65'ine sahip. Baykar dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi ve ihracat pazarının da yüzde 60'ına sahip. Bütün gelişmiş faydalı yük dediğimiz elektro-optik sistemlerde de Türkiye çok ileri bir noktaya geldi. SİHA'larımıza takılan mühimmat ailesine baktığımızda en geniş yelpazeye ülkemizin sahip olduğunu görüyoruz.
Yine denizlerde de benzer bir atılımın olması maksadıyla TEKNOFEST Mavi Vatan hayata geçirildi. Yarından itibaren tüm milletimize açık olacak. TEKNOFEST kuşağının geliştirdiği Türkiye'nin sosyal mecrası NSosyal üzerinden de kayıt yaptıracak olursanız özel sürprizler sizleri bekliyor olacak."
NSosyal'e 1 ayda 1 milyon 200 bin kişi katıldı
Bayraktar, NSosyal'e bir ayda 1 milyon 200 bine yakın kişinin katıldığına dikkati çekerek, "Ufak bir bebek henüz. Beta versiyonu bu. Aslında toplumdan gelen taleplere yönelik ve bizim kendi kültürümüze yönelik unsurlarla ilerliyor. Tam manasıyla yüz yüze konuşuyor gibi bir ortam oluşturmayı hedefliyor NSosyal. Herkesi NSosyal'e bekliyoruz." dedi.