Dolar
39.41
Euro
45.50
Altın
3,433.40
ETH/USDT
2,524.00
BTC/USDT
105,237.00
BIST 100
9,311.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusuna göre, İran geceki misilleme saldırılarında İsrail'e 80'e yakın füze attı

İran'ın gece düzenlediği 2 ayrı misillemede İsrail'e 80'e yakın balistik füze atıldığı, bu saldırılarda en az 10 kişinin öldüğü, 250'den fazla da yaralı olduğu bildirildi.

Mustafa Deveci  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
İsrail ordusuna göre, İran geceki misilleme saldırılarında İsrail'e 80'e yakın füze attı

Ankara

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan İsrail'e gece füzelerle 2 ayrı misilleme saldırısı yapıldığı belirtildi.

İsrail, İran'da stratejik noktaları hedef aldı İran, İsrail'in saldırılarına karşılık balistik füze saldırıları düzenledi
📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu saldırıların ilkinde başta Hayfa olmak üzere İsrail'in kuzeyinde, diğerinde ise Tel Aviv'in de aralarında olduğu orta kesimlerdeki bölgelerde sirenlerin çaldığı belirtildi.

İran'ın bu 2 ayrı salvosunda İsrail'e 80'e yakın füze attığı kaydedildi.

Öte yandan Tel Aviv makamlarından yapılan açıklamaya göre, İran'ın gece balistik füzelerle düzenlediği ilk salvosunda İsrail'in kuzeyindeki bölgeler hedef alındı.

Atılan füzelerden biri İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı Tamra şehrinde 2 katlı bir eve isabet etti. Saldırıda biri 13 yaşında bir kız çocuğu olmak üzere 4 kadın hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

İkinci salvoda ise Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in orta kesimindeki bölgelerde sirenler çaldı.

İran'ın ikinci saldırısında Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam ve Rehovot kentine füzeler isabet etti.

Bat Yam'da bir apartmana isabet eden füze nedeniyle en az 6 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı. Bat Yam'daki saldırıda 7 kişinin kayıp olduğu ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor. Rehovot kentinde de 40 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı bu saldırılarda öldü.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı" iddiasını yalanladı
Emniyet ve trafik ekiplerince bir haftada 403 bin 49 sürücüye işlem yapıldı
Türkiye'de afetlerde kullanılacak 31 bin güvenli toplanma alanı bulunuyor
Yargıtay, kişisel veri içeren ceza tutanağının sosyal medyada paylaşılmasını suç saydı
Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Benzer haberler

İsrail ordusuna göre, İran geceki misilleme saldırılarında İsrail'e 80'e yakın füze attı

İsrail ordusuna göre, İran geceki misilleme saldırılarında İsrail'e 80'e yakın füze attı

Uzmanlar, İsrail-İran çatışmasının küresel gaz piyasalarına etkisinin sınırlı olacağı görüşünde

İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti

Trump, İsrail'in İran'a saldırısında ABD'nin rolü olmadığını savundu

Trump, İsrail'in İran'a saldırısında ABD'nin rolü olmadığını savundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin telefon diplomasisi
Nükleer Düzenleme Kurumu: Türkiye'deki radyasyon seviyelerinde artış söz konusu değil

Nükleer Düzenleme Kurumu: Türkiye'deki radyasyon seviyelerinde artış söz konusu değil
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet