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Gündem

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde üstyapı yenileme çalışması yapılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce Hendek-Akyazı kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

Uğur Subaşı  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde üstyapı yenileme çalışması yapılacak

Sakarya

Çalışmanın başlayacağı 4 Ağustos'tan itibaren otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım açık istikametten gidiş geliş şeklinde verilecek.

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Ayrıca çalışmanın bir etabında Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Anadolu Otoyolu Akyazı Kavşağı'nda Ankara istikametine çıkış kapatılacak.

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