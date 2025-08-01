Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin hasretini çektiği büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin hasretini çektiği büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı. Coğrafyamızda barış rüzgarlarının esmesine çok az kaldı." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Polise asit atan, taş atan, molotof atan, esnafın malını, mülkünü yağmalayan değil, vatana, millete, ümmete sevdalı gençlerin yetişmesini istemiyorlar.
Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz. Her bir gencimizi muhabbetle bağrımıza basacağız.
28 Şubat'ın kirli ve kibirli zihniyetini bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine yolladık.
Milletimizin hasretini çektiği büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı. Coğrafyamızda barış rüzgarlarının esmesine çok az kaldı.
Sizlere (gençlere) terörün olmadığı, her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın, kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz.
Gazze'de son asrın en vahşi soykırımı yaşanmaktadır. Sadece çocuklar, bebekler değil, insanlık adına ne varsa bir avuç caninin elinde yok edilmektedir.
İsrail'den aferin almak için Filistin direnişine terör iftirası atanlara rağmen Gazze'nin kahraman evlatlarına sırtımızı dönmedik.
Bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamak, sizin ne haddinize? Düne kadar topraklarını savunan Gazzelilere 'terörist' diyen siz değil miydiniz?"
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı