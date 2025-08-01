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Teknoloji, Savunma sanayisi

PUSU Silah Sistemi'nden atılan CİRİT füzesinden hava hedefine tam isabet

Roketsan'ın lazer güdümlü füzesi CİRİT, PUSU Silah Sistemi'nden ilk kez hava hedefine yönelik gerçekleştirilen atışta hedefi başarıyla vurdu.

Tolga Yanık  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
PUSU Silah Sistemi'nden atılan CİRİT füzesinden hava hedefine tam isabet

İstanbul

Yüksek hassasiyetli atış kabiliyetine sahip CİRİT füzesi, sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı.

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CİRİT ile Roketsan'ın PUSU Silah Sistemi'nden ilk kez hava hedefine yönelik atış yapıldı. Atışta lazer güdümlü CİRİT füzesi hava hedefini tam isabetle vurdu.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, X hesabından yaptığı paylaşımda, yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetine sahip CİRİT Lazer Güdümlü Füzesi'nin, PUSU Silah Sistemi'nden gerçekleştirilen ilk hava hedefi atışında hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek, "Sahada kendini kanıtlayan sistemlerimizle, Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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