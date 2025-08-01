PUSU Silah Sistemi'nden atılan CİRİT füzesinden hava hedefine tam isabet
Roketsan'ın lazer güdümlü füzesi CİRİT, PUSU Silah Sistemi'nden ilk kez hava hedefine yönelik gerçekleştirilen atışta hedefi başarıyla vurdu.
İstanbul
Yüksek hassasiyetli atış kabiliyetine sahip CİRİT füzesi, sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
CİRİT ile Roketsan'ın PUSU Silah Sistemi'nden ilk kez hava hedefine yönelik atış yapıldı. Atışta lazer güdümlü CİRİT füzesi hava hedefini tam isabetle vurdu.
Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetine sahip #CİRİT Lazer Güdümlü Füzemiz, #PUSU Silah Sisteminden gerçekleştirilen ilk hava hedefi atışında hedefi tam isabetle vurdu. 💥— Murat İKİNCİ (@muratikinci2) August 1, 2025
Sahada kendini kanıtlayan sistemlerimizle, Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz.🇹🇷 https://t.co/Dph9Ol2Wc9
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, X hesabından yaptığı paylaşımda, yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetine sahip CİRİT Lazer Güdümlü Füzesi'nin, PUSU Silah Sistemi'nden gerçekleştirilen ilk hava hedefi atışında hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek, "Sahada kendini kanıtlayan sistemlerimizle, Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.