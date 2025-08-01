Trabzonsporlu Enis Destan, Hull City'ye transfer oldu

Trabzon
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın, Hull City Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 50'si kulübümüze ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı