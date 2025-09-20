Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,473.00
BTC/USDT
115,704.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Bordo-mavili eski oyuncu Adrian Mierzejewski, Trabzonspor-Gaziantep FK maçı için şehre geldi

Trabzonspor'un eski futbolcusu Adrian Mierzejewski, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Trabzonspor'un sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçı izlemek için şehre geldi.

Duyğu Avunduk  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Bordo-mavili eski oyuncu Adrian Mierzejewski, Trabzonspor-Gaziantep FK maçı için şehre geldi

Trabzon

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Mierzejewski, yeniden Trabzonspor'da olmanın harika olduğunu, daha önce gelmek istediğini ancak futbol kariyerine devam ettiği için gelemediğini belirtti.

Mierzejewski, Polonya Milli Takımı'nda görev yaptığını ve takımda yer alan oyuncularını gözlemlediklerini ifade ederek, Gaziantep'in oyuncusu Kozlowski'nin Trabzonspor'a karşı oynayacağı maçı izlemek için gelmek istediğini aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trabzonspor'da birçok duygularının ve anılarının canlandığına işaret eden Mierzejewski, "İnanılmaz bir his. Burada unutamadığım çok fazla an var." ifadelerini kullandı.

Mierzejewski, birçok karşılaşmanın ve golün hatıralarında olduğunu belirterek, Trabzonspor'u hala takip ettiğini ve kaleci Andere Onana'nın transferini televizyondan izlediğini söyledi.

Gelecekte Trabzonspor'da sportif direktör olarak çalışmak istediğini ve lig şampiyonluğundaki kutlamaları yakından takip ettiğini bildiren Mierzejewski, "Şehir merkezindeki video inanılmazdı. Herkese gönderdim. İnsanlara nerede oynadığımı göstermek istedim. Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu ve böyle büyük bir zaferi nasıl kutladıklarını göstermek için. Evet kendimle gurur duyduğum anlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncularla, takımla gurur duyun"

Mierzejewski, bordo-mavili kulübün taraftarlarına da mesaj göndererek, şunları kaydetti:

"Anın tadını çıkarın. Bir süredir konuşuyoruz ve şimdi düşününce o anların tadını yeterince çıkaramadığımı düşünüyorum. Oyuncularla, takımla gurur duyun. Muhteşem bir stadyumunuz var. Türkiye'nin en iyisi olmak için yarışan bir takımınız var. Uluslararası kupalarda oynarken, her yerde takımınızı destekleyebilirsiniz. Fransa'ya Almanya'ya büyük ülkelere seyahat edebilirsiniz. Sadece tadını çıkarın ve her zaman stadyuma gelin. Biz oyuncuların desteğe ihtiyacı var. Taraftarın ismimi söyledikleri anları hep hatırlarım. Bu gerçekten oyuncuya ekstradan yüzde 10 savaşma gücü veriyor. O yüzden stadyuma gelin ve takımınızı destekleyin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün: Boeing uçaklarının alımı uzun süredir görüştüğümüz bir konu, henüz karar verilmedi
Can Holding'e yönelik soruşturmada 9 şirkete daha kayyum atandı
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla yakalanan 13 zanlı tutuklandı
Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisinin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e kadar çıktı

Benzer haberler

Bordo-mavili eski oyuncu Adrian Mierzejewski, Trabzonspor-Gaziantep FK maçı için şehre geldi

Bordo-mavili eski oyuncu Adrian Mierzejewski, Trabzonspor-Gaziantep FK maçı için şehre geldi

Tıp öğrencileri vakaya müdahale becerilerini "simülasyonla" geliştiriyor

Trabzon'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Trabzon'da 8 ayda 1 milyon 75 bin 936 ziyaretçi konakladı

Trabzon'da 8 ayda 1 milyon 75 bin 936 ziyaretçi konakladı
Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor
Doğu Karadeniz'den 8 ayda 27 ülkeye su ürünü ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den 8 ayda 27 ülkeye su ürünü ihraç edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet