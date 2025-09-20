Rize'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, bazı yerlerde heyelanlar meydana geldi, Şenyamaç köprüsü yıkıldı.
Rize
Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu.
Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.
Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinde su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar yaşandı.
Kentte meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.
Gece boyunca devam eden sağanak nedeniyle Çamlıhemşin karayolu üzerindeki Şenyamaç köprüsü yıkıldı.
Yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor.
Öte yandan, yağışın etkisini gösteren görüntüler ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
