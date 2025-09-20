Dolar
Gündem

Rize'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, bazı yerlerde heyelanlar meydana geldi, Şenyamaç köprüsü yıkıldı.

Fikret Delal  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Rize'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Rize

Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu.

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinde su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar yaşandı.

Kentte meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Gece boyunca devam eden sağanak nedeniyle Çamlıhemşin karayolu üzerindeki Şenyamaç köprüsü yıkıldı.

Yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor.

Öte yandan, yağışın etkisini gösteren görüntüler ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
