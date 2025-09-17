Dolar
41.28
Euro
48.96
Altın
3,682.85
ETH/USDT
4,495.40
BTC/USDT
115,733.00
BIST 100
11,172.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ÇAYKUR'dan su verimliliği çalışması

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, dünyada stratejik önemi giderek artan su kullanımı konusundaki verimliliğe yönelik politikaları belgelendirmek için hazırlık yaptığını duyurdu.

Ayfer Koçal  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
ÇAYKUR'dan su verimliliği çalışması

Rize

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 2024'de Su Verimliliği Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Yönetmeliğe göre 2028 yılına kadar kurum ve kuruluşlara su verimliliği belgesinin zorunlu kılındığı belirtilen açıklamada, "Son 3 yıldır bu alanda yapmış olduğu çalışmalarla talip olan ÇAYKUR, suyun verimli kullanılması konusunda örnek kuruluş olma yönünde adımlar atıyor." ifadesi kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ÇAYKUR'un su israfına karşı tasarruf odaklı yaklaşımla mücadele ettiğine işaret edilerek, yağmur suyu depolama sistemlerinin kullanımı sayesinde içilebilir su kaynaklarının tüketiminde sınırlama uygulandığı vurgulandı.

Açıklamada, belgelendirme sürecini hızla tamamlamayı hedefleyen ÇAYKUR'un, su verimliliği alanında öncü kuruluş olmayı amaçladığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli" düzenlendi
Miryokefalon Zaferi'nin yer tespitine yönelik yüzey araştırması tamamlandı
Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
Kamu Denetçiliği Kurumunca 250 bin başvuru sonuçlandırıldı
Balıkesir Sındırgı'da ilk deprem konutlarının temeli yarın atılıyor

Benzer haberler

ÇAYKUR'dan su verimliliği çalışması

ÇAYKUR'dan su verimliliği çalışması

ÇAYKUR'dan üçüncü sürgün yaş çay alımında kapasite uyarısı

Rize-Artvin Havalimanı'nı ağustosta 127 bin 137 yolcu kullandı

Rize'de balıkçı tezgahlarında bolluk yaşanıyor

Rize'de balıkçı tezgahlarında bolluk yaşanıyor
Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonla mücadele politikasında artık çoğu gitti, azı kaldı

Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonla mücadele politikasında artık çoğu gitti, azı kaldı
Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Karadeniz'de 172 kuş türü fotoğrafladı

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Karadeniz'de 172 kuş türü fotoğrafladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet