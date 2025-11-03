Dolar
42.05
Euro
48.49
Altın
4,010.96
ETH/USDT
3,627.20
BTC/USDT
106,898.00
BIST 100
11,060.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, konuk ettiği Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü yendi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.

Ayfer Koçal  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Çaykur Rizespor, konuk ettiği Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü yendi Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

İlk yarı 

2. dakikada Augusto'nun ceza sahası sol çaprazındaki ortasında topla buluşan Jurecka, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR incelemesi sonucu pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

21. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Serginho'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45+3 dakikada topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in ortasında topla buluşan Jurecka'nın şutu az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarı 

49. dakikada ev sahibi ekipten Laçi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Gribic'in müdahalesiyle meşin yuvarlak taca gitti.

56. dakikada konuk ekibin atağında Kranevitter'in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

62. dakikada Çaykur Rizespor'un atağında Sow'un pasında topla buluşan Hojer'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

82. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazında Jurecka'nın röveşatasında dönen topu Mocsi filelere gönderdi: 1-0.

85. dakikada konuk ekip atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ahmet Sivri'nin şutunu savunmada Hojer uzaklaştırdı.

88. dakikada Çaykur Rizespor'dan Muhammet Taha Şahin'in uzaktan sert vuruşunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Korkmaz: Ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum 

Trendyol Süper Lig'inin 11. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Onur Can Korkmaz, "Ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum. Haftaya yeni bir çıkış arayacağız. Bu bataklıktan takımımızı çıkaracağız. Buna inancım tam." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çıkış yapabilecekleri bir maç oynadıklarını söyledi.

Maçta puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini dile getiren Korkmaz, şöyle devam etti:

"Özellikle ilk yarıda bulduğumuz fırsatlar vardı. Bu tarz maçlarda bulduğunuz fırsatları atmanız gerekiyor, bunları kullanamadık. 82. dakikada duran toptan bir gol yedik. En azından ikinci yarı berabere oyunu bitirebilirdik. Bu fırsatı da kullanamadık. Ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum. Haftaya yeni bir çıkış arayacağız. Bu bataklıktan takımımızı çıkaracağız. Buna inancım tam."

Korkmaz, maçta duran topta savunma hatası yaptıklarına değinerek, "O anı doğru oynamak gerekiyor. Girdiğiniz pozisyonları bu tarz maçlarda atacaksınız. Rakibin çok net pozisyonları yoktu. Duran topta fırsatınız oluyor iyi bir savunma yapmak için. Bu tarz anları iyi oynamanız gerekiyor. Çalışmaktan başka çaremiz yok. Çalışacağız, çıkacağız buradan. Benim bir tereddüdüm yok. Bunun için herkes yüzde yüzünü verecek. Ben vereceğim, oyuncularım verecek. Buradan Karagümrük'ü kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UNESCO, 15 Aralık’ı "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan etti
Minguzzi cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da temaslarda bulundu
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Fransa'ya göre Türkiye savunma ürünleri ihracatında çarpıcı ilerleme gösteriyor

Benzer haberler

Çaykur Rizespor, konuk ettiği Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü yendi

Çaykur Rizespor, konuk ettiği Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü yendi

Trabzonspor, Fatih Tekke ile ligde 3 yenilgi yaşadı

Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü derbide Beşiktaş'ı 3-2 yendi

Kayserispor, bu sezon ilk galibiyetini Kasımpaşa karşısında aldı

Kayserispor, bu sezon ilk galibiyetini Kasımpaşa karşısında aldı
Samsunspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi

Samsunspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi
Galatasaray, konuk ettiği takipçisi Trabzonspor ile berabere kaldı

Galatasaray, konuk ettiği takipçisi Trabzonspor ile berabere kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet