Çaykur Rizespor, konuk ettiği Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü yendi

Rize
İlk yarı
2. dakikada Augusto'nun ceza sahası sol çaprazındaki ortasında topla buluşan Jurecka, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR incelemesi sonucu pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.
21. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Serginho'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
45+3 dakikada topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in ortasında topla buluşan Jurecka'nın şutu az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
İkinci yarı
49. dakikada ev sahibi ekipten Laçi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Gribic'in müdahalesiyle meşin yuvarlak taca gitti.
56. dakikada konuk ekibin atağında Kranevitter'in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
62. dakikada Çaykur Rizespor'un atağında Sow'un pasında topla buluşan Hojer'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
82. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazında Jurecka'nın röveşatasında dönen topu Mocsi filelere gönderdi: 1-0.
85. dakikada konuk ekip atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ahmet Sivri'nin şutunu savunmada Hojer uzaklaştırdı.
88. dakikada Çaykur Rizespor'dan Muhammet Taha Şahin'in uzaktan sert vuruşunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşma yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Korkmaz: Ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum
Trendyol Süper Lig'inin 11. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Onur Can Korkmaz, "Ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum. Haftaya yeni bir çıkış arayacağız. Bu bataklıktan takımımızı çıkaracağız. Buna inancım tam." dedi.
Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çıkış yapabilecekleri bir maç oynadıklarını söyledi.
Maçta puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini dile getiren Korkmaz, şöyle devam etti:
"Özellikle ilk yarıda bulduğumuz fırsatlar vardı. Bu tarz maçlarda bulduğunuz fırsatları atmanız gerekiyor, bunları kullanamadık. 82. dakikada duran toptan bir gol yedik. En azından ikinci yarı berabere oyunu bitirebilirdik. Bu fırsatı da kullanamadık. Ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum. Haftaya yeni bir çıkış arayacağız. Bu bataklıktan takımımızı çıkaracağız. Buna inancım tam."
Korkmaz, maçta duran topta savunma hatası yaptıklarına değinerek, "O anı doğru oynamak gerekiyor. Girdiğiniz pozisyonları bu tarz maçlarda atacaksınız. Rakibin çok net pozisyonları yoktu. Duran topta fırsatınız oluyor iyi bir savunma yapmak için. Bu tarz anları iyi oynamanız gerekiyor. Çalışmaktan başka çaremiz yok. Çalışacağız, çıkacağız buradan. Benim bir tereddüdüm yok. Bunun için herkes yüzde yüzünü verecek. Ben vereceğim, oyuncularım verecek. Buradan Karagümrük'ü kurtaracağız." ifadelerini kullandı.