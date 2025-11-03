Dolar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Spor, Futbol

Trabzonspor, Fatih Tekke ile ligde 3 yenilgi yaşadı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 22 lig maçında 3 yenilgi aldı.

Selçuk Kılıç  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Trabzonspor, Fatih Tekke ile ligde 3 yenilgi yaşadı Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

Trabzon

Geçen sezon ligin 27. haftasında Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından 32 puanla 11. sırada bulunan Karadeniz ekibinde, Şenol Güneş'in yerine Fatih Tekke göreve getirildi.

Bordo-mavililer, Fatih Tekke ile ilk sezonundaki 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan elde etti. Karadeniz ekibi, ligi 51 puanla 7. tamamladı.

Trabzonspor, bu sezon ise 11. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 5 puan, Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde 24 puanla 3. sırada yer alıyor.

Bu sezon tek yenilgi

Trabzonspor, bu sezon 11 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, ilk 3 haftada evinde Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Sezonun 4. haftasında Samsunspor ile Trabzon'da 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, 5. hafta Fenerbahçe'ye uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, 6. hafta Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalırken 7. haftada İstanbul'da Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 8. hafta evinde Zecorner Kayserispor'u 4-0, 9. haftada Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1, 10. haftada ikas Eyüpspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Trabzonspor, 11. haftada ise Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

2 puan ortalamasına yakın

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda toplam 22 lig karşılaşmasında 12 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 43 puan alarak 1.95 puan ortalamasını tutturdu.

Karadeniz ekibi, bu sezon ise 11 maçta 24 puan ile 2.18 ortalama ile karşılaşmalarını oynadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a kaybetti

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde 3 yenilgiyi de büyük karşılaşmalarda aldı.

Bordo-mavililer, Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 mağlup olurken bu sezon da sarı lacivertli takıma 1-0 kaybetti.

