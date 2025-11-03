Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Ajax-Galatasaray maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda yapacağı maçın hakemi belli oldu.

Ceren Aydınonat  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Ajax-Galatasaray maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek

İstanbul

UEFA'nın açıklamasına göre, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Bastien'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

