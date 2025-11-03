Ajax-Galatasaray maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda yapacağı maçın hakemi belli oldu.
İstanbul
UEFA'nın açıklamasına göre, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bastien'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.