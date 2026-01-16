Dolar
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, futbol A takımı forma sırt sponsorluğuna ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılıyor.
logo
Spor

TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bozhan Memiş  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurduğu belirtildi.

Bazı tetkikler yapılan Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği kaydedildi.

