TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurduğu belirtildi.
Bazı tetkikler yapılan Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği kaydedildi.
