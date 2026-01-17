Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,300.70
BTC/USDT
95,454.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Ekip  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı

İstanbul

Kar yağışı, kentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde hafif şekilde etkisini sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda Silivri, Çatalca ve Başakşehir'de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde etkili olan sulu kar yağışı ise aralıklarla devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdüyor.

Maltepe'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ise çatıları ve arabaların üzerini beyaza bürüdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 13 şüpheli tutuklandı
Murat Özkaya'nın sahibi olduğu 8 şirket ile Eyüpspor'a kayyum atandı
İstanbul Valiliğinden hafta sonu için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı

AKOM'dan İstanbul'da hafta sonu buzlanma ve don uyarısı

Yağışlar Trakya'daki barajlara can suyu oldu

Yağışlar Trakya'daki barajlara can suyu oldu
Kastamonu'da kar altındaki mendereslerin kış güzelliği

Kastamonu'da kar altındaki mendereslerin kış güzelliği
Türkiye, yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girecek

Türkiye, yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet