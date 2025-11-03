Dolar
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.

Yunus Kaymaz  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yarın başlayacak

Londra

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dördüncü hafta müsabakaları, yarın ve 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Ligde 6 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü TSİ 23.00'te Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa)

23.00 Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)

5 Kasım Çarşamba:

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)

20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya)

23.00 Ajax (Hollanda) - Galatasaray

23.00 Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya)

23.00 Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya)

23.00 Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya)

