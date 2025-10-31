Dolar
Spor, Futbol

Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları 125 ülkede yayımlanacak

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları, 5 kıtada futbolseverlerle buluşacak.

Emrah Oktay  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları 125 ülkede yayımlanacak

İstanbul

Ligde yarın yapılacak Galatasaray-Trabzonspor maçıyla, 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin heyecanı beIN SPORTS'ta yaşanacak.

Toplamda 125 ülkede canlı yayınla izleyiciyle buluşacak zorlu mücadeleler, Digitürk'ün 5 kıtada sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle futbolseverlere ulaşacak.

Süper Lig'de yarın Galatasaray, RAMS Park'ta Trabzonspor'u, 2 Kasım Pazar günü ise Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Müsabakalarda ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

