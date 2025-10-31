Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları 125 ülkede yayımlanacak

İstanbul
Ligde yarın yapılacak Galatasaray-Trabzonspor maçıyla, 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin heyecanı beIN SPORTS'ta yaşanacak.
- Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 141. randevu
- Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler yıldız golcülerde
Toplamda 125 ülkede canlı yayınla izleyiciyle buluşacak zorlu mücadeleler, Digitürk'ün 5 kıtada sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle futbolseverlere ulaşacak.
Süper Lig'de yarın Galatasaray, RAMS Park'ta Trabzonspor'u, 2 Kasım Pazar günü ise Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Müsabakalarda ilk düdük saat 20.00'de çalacak.