Dolar
42.05
Euro
48.50
Altın
4,022.72
ETH/USDT
3,856.50
BTC/USDT
109,973.00
BIST 100
10,954.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA, 2028 ve 2029'daki turnuva finallerinin ev sahipliğine aday statları duyurdu

UEFA, 2028 ve 2029'daki turnuva finallerinin ev sahipliğine aday statları ilan etti.

Emre Aşıkçı  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
UEFA, 2028 ve 2029'daki turnuva finallerinin ev sahipliğine aday statları duyurdu

İstanbul

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'den 2029 UEFA Avrupa Ligi finali için Ankara 19 Mayıs Stadı'nın, 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın aday olduğu belirtildi.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın, Fransa'daki Lyon Decines, Parc des Princes, İtalya'daki Juventus Stadı ve Romanya'daki Bükreş Ulusal Arena ile birlikte final organizasyonu için aday olduğu aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın yanı sıra Lyon Decines, İspanya'daki Bilbao San Mames ve İsviçre'deki Basel St. Jakob Park statlarının adaylar arasında yer aldığı kaydedildi.

UEFA Yönetim Kurulu, finallere ev sahipliği yapacak statları Eylül 2026'da açıklayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Türkiye'miz sahip olduğu güçle küresel yeniden kurulum aşamasının önemli aktörlerinden biridir
Bakan Fidan: Netanyahu, Gazze'de ateşkesi ihlal etmek ve soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramakta
TRT World Forum 2025 İstanbul'da başladı
Bakan Kurum: Ülkemizin denizlerini ve göllerini koruyabilmek için çok önemli adımlar atıyoruz
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Benzer haberler

UEFA, 2028 ve 2029'daki turnuva finallerinin ev sahipliğine aday statları duyurdu

UEFA, 2028 ve 2029'daki turnuva finallerinin ev sahipliğine aday statları duyurdu

PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne ceza

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler yıldız golcülerde

Trabzonspor'un Galatasaray maçında gol güvenceleri Onuachu ve Augusto

Trabzonspor'un Galatasaray maçında gol güvenceleri Onuachu ve Augusto
Ersin Destanoğlu "dalya" peşinde

Ersin Destanoğlu "dalya" peşinde
Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri "hırçın" geçiyor

Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri "hırçın" geçiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet