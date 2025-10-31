Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Arda Güler, "IFFHS Yılın En İyi Oyun Kurucusu Ödülüne" aday

İspanya'nın LaLiga ekiplerinden Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından "2025 Yılının En İyi Oyun Kurucusu Ödülüne aday gösterildi.

Fatih Erel  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Arda Güler, "IFFHS Yılın En İyi Oyun Kurucusu Ödülüne" aday Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

IFFHS'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2025 Yılının En İyi Oyun Kurucusu Ödülü için 15 futbolcu belirlendi.

Ödüle layık görülen futbolcuyu 120 ülkeden spor gazetecileri ve futbol uzmanlarından oluşan jüri seçecek.

Değerlendirmede futbolcuların sezon değil yıllık (Ocak-Aralık) performansının baz alındığı belirtildi.

Aday gösterilen 15 futbolcu şunlar:

FutbolcuÜlkeKulüp
Arda GülerTürkiyeReal Madrid
Bruno FernandesPortekizManchester United
Cole PalmerİngiltereChelsea
Florian WirtzAlmanyaBayer Leverkusen / Liverpool
Jude BellinghamİngiltereReal Madrid
Kevin De BruyneBelçikaManchester City / Napoli
Lamine YamalİspanyaBarcelona
Martin OdegaardNorveçArsenal
PedriİspanyaBarcelona
VitinhaPortekizPSG
Lionel MessiArjantinInter Miami
James RodriguezKolombiyaLeon
Reo HatateJaponyaCeltic
Muhammed KudüsGanaWest Ham / Tottenham
Malik TillmanABDPSV / Bayer Leverkusen
